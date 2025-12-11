Tigres aprovecha error de Hugo González y derrota a Toluca en la final de ida del Apertura 2025; Resumen y goles

Tigres venció a Toluca en la ida de la final del Apertura 2025 con gol de Ángel Correa.

Un error de Hugo González en el comienzo del segundo tiempo derivó en el gol de Ángel Correa con el que Tigres se impuso 1-0 al Toluca en el Estadio Universitario en la ida de la gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, una ventaja mínima de cara a la vuelta en la cancha del Nemesio Díez.

Hugo González tuvo un buen primer lapso en el Volcán y salvó la primera de peligro al minuto 19, cuando la zaga escarlata desvió un centro y el cancerbero, atento, desvió el esférico y la jugada terminó en un tiro de esquina de los locales.

¡Apareció Correa!



Un error en la defensa de los Diablos permitió que el argentina definiera el 1-0.#FinalBotanera @calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP #MásAcciónMásDiversión



🔴 EN VIVO: https://t.co/mpzYnZrWv9 pic.twitter.com/vGvFrjtxW1 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 12, 2025

Las alarmas se encendieron al minuto 21 luego de que Jesús Garza quedó tendido en el césped tras un choque en un tiro de esquina del cuadro felino. Hugo González pidió las asistencias médicas de inmediato, y todo quedó en un susto.

Ángel Correa hizo un sombrerito en el área a minuto 27 para después sacar una volea con la zurda, pero el balón pasó muy arriba de la cabaña defendida por Hugo González.

El poste le negó a Tigres el primer gol del duelo al minuto 33, cuando Diego Lainez sacó un tiro que fue desviado por la zaga mexiquense antes de que Hugo González impidiera con su lance la caída de su marco.

El veterano delantero André-Pierre Gignac tuvo la última oportunidad para los felinos antes del descanso con un tiro de derecha fuera del área que se fue a un costado al 46’.

Hugo González... de héroe a villano

La buena actuación que Hugo González tuvo en el primer lapso quedó atrás recién comenzado el segundo tiempo, cuando en un despeje corto le entregó el balón a Diego Lainez, quien cedió a Ángel Correa para que el argentino abriera la pizarra con una definición de derecha al minuto 46.

Toluca intentó reaccionar pronto y al 48’ Jesús Angulo tuvo un remate de zurda en el centro del área, en una acción en la que Nahuel Guzmán estuvo a punto de cometer un garrafal error.

Antonio Mohamed movió sus fichas al minuto 58 y mandó a la cancha a Robert Morales y Diego Barbosa en reemplazo de Jesús Angulo y Bruno Méndez, respectivamente, con el objetivo de generar peligro en el área de los de casa.

Juan Brunetta se animó con un remate de derecha fuera del área al minuto 59 y al 60’ respondieron los Diablos Rojos con un disparo de Santiago Simón.

Ángel Correa se perdió su segundo gol de la noche al minuto 68 en un contragolpe de los felinos, cuando recortó en el área a Everardo López y definió a primer poste, pero la esférica se fue apenas a un lado del arco.

Robert Morales mandó el balón muy arriba de la portería al minuto 73 luego de un tiro lejano en un intento del Toluca por emparejar los cartones.

Guido Pizarro también hizo ajustes y al minuto 83 mandó a la cancha a Juan Purata y a Uriel Antuna en lugar de Ángel Correa y Juan Bruneta. Al 71′ había sacado a André-Pierre Gignac para darle ingreso a Nico Ibáñez.

Tigres aguantó los embates del Toluca bien replegado atrás. Los escarlatas acabaron con 10 elementos tras la expulsión del paraguayo Robert Morales al minuto 92 por una falta sobre Joaquim.

¿Cuándo es la vuelta entre Toluca y Tigres?

Toluca y Tigres se enfrentan nuevamente el próximo domingo 14 de diciembre, cuando los Diablos Rojos sean locales en el Estadio Nemesio Díez en el partido de vuelta de la gran final del Apertura 2025 de la Liga MX.

La casa del equipo escarlata verá al nuevo monarca del futbol mexicano, que puede ser un bicampeón si los dirigidos por Antonio Mohamed repiten, o bien unos felinos que no se coronan desde el Clausura 2023.

EVG