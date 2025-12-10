En Tigres planean emotivo homenaje a André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán para la final ante Toluca

Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac han sido multicampeones de la Liga MX con Tigres.

Fernando Gorriarán aseguró que si Tigres, equipo del cual es el capitán, levanta el título de campeón de la Liga MX ante el Toluca, él y sus compañeros están dispuestos a hacerles un emotivo homenaje a André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, los dos grandes iconos del conjunto de la UANL en la última década.

El mediocampista uruguayo afirmó que él está en toda la disposición de dejar que el goleador francés y el portero argentino levanten el trofeo de campeones del Apertura 2025 en lugar suyo, a pesar de que es el capitán del club, pues la trayectoria de sus dos veteranos compañeros permitiría esa honrosa excepción.

En caso de ser campeones, Gorriarán dejará que la copa la levanten Gignac y Nahuel Guzmán. pic.twitter.com/kds7esjsk5 — Jorge Rosales (@rosaleesj) December 11, 2025

“No sé si sea posible, pero si llega a suceder (ganar el título), que lo levanten los grandes. Creo que es algo que ellos se merecen (Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac). Todavía falta, falta dar un pasito más, pero prefiero que si toca la oportunidad prefiero que sean ellos y no yo”, comentó Fernando Gorriarán en el día de medios de la final de la Liga MX.

Fernando Gorriarán no ve a Tigres con ventaja sobre Toluca

Fernando Gorriarán indicó que en el plantel de Tigres no hay exceso de confianza de cara a los dos duelos de la final contra Toluca, por lo que considera que los detalles son los que decantarán la serie hacia alguno de los dos lados.

“No nos sentimos confiados por ese tema, no sentimos que tengamos una ventaja. Dentro del campo, mañana y el domingo vamos a ser 11 contra 11, más allá de los nombres, yo creo que el que haga mejor las cosas, sin duda que el que le haga mejor el partido, se va a poder llevar la ventaja y el título”, remarcó el capitán del cuadro norteño.

¿Cuántos títulos han ganado André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán con Tigres?

Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac han sido los dos principales bastiones de Tigres en la última década desde su llegada a la plantilla felina en el 2014 y en el 2015, de manera respectiva, periodo en el que han sido multicampeones con los universitarios.

Ambos han ganado 10 títulos con los de la UANL desde que forman parte del equipo regiomontano, y de esa decena de trofeos la mitad son de la Liga MX.

Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac cosecharon con Tigres los títulos ligueros en los Torneos Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023.

