Mundial 2026, en peligro y poderosas selecciones se niegan a jugar; el problema podría estallar pronto

Dos selecciones se niegan a disputar uno de sus partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Las selecciones de Egipto e Irán, dos de las integrantes del Grupo G del Mundial 2026, se manifestaron en contra de que el encuentro que las pone frente a frente a ambas el próximo 26 de junio en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos, sea el “Partido del Orgullo LGBTQ+”, situación que pone en problemas a la FIFA.

El comité organizador de la Copa del Mundo planificó durante meses que el cotejo a disputarse ese día en Seattle, Washington, coincidiera con el fin de semana del orgullo en dicha ciudad para llevar a cabo celebraciones, identidad visual propia y un mensaje de inclusión a los miembros de la comunidad.

Translation of the Egypt FA's official statement to FIFA regarding the Seattle Organizing Committee's designation of Egypt vs. Iran at #WorldCup2026 as "LGBTQ+ Pride Match."



Meanwhile, Iran FA president Mehdi Taj said Tehran and Cairo were both raising objections to FIFA. https://t.co/6MvbE0PWWA pic.twitter.com/RLESg1XzOI — Pharaohs XI 🇪🇬 (@PharaohsXI) December 9, 2025

La definición del partido fue “Pride Match”, pero los organizadores del Mundial 2026 no contaban con que justo ese día medirían fuerza las selecciones de Irán y Egipto, dos países que están abiertamente en contra de la comunidad LGBTQ+, motivo por el cual ya se manifestaron en desacuerdo de este hecho.

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo Char García y Lalo Solís se proclaman campeones nacionales de rallies

Egipto e Irán se niegan a jugar el “Pride Match” del Mundial 2026

La selección de Egipto envió a la FIFA una solicitud formal para prohibir cualquier actividad que se relacione con temas del colectivo LGBTQ+ durante su partido de la tercera jornada del Grupo G del Mundial 2026 ante su similar de Irán.

La Federación Egipcia mandó al organismo una carta “rechazando categóricamente cualquier actividad relacionada con el apoyo a la homosexualidad durante el partido”.

Por su parte, Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Irán, aseguró que comparten la postura de Egipto y catalogó de irrazonable e ilógico que el duelo entre ambas selecciones en el Mundial 2026 sea el “Partido del Orgullo LGBTQ+”.

“Egipto y nosotros hemos objetado, porque este es un movimiento irrazonable e ilógico que esencialmente señala apoyo a un grupo particular, y definitivamente debemos abordar este punto”, señaló Mehdi Taj a la televisión estatal iraní.

¿Cuál es la idea de FIFA para el “Pride Match” del Mundial 2026?

La FIFA eligió asignar el duelo entre Egipto e Irán en Seattle en lugar de Vancouver, donde Bélgica y Nueva Zelanda, los otros integrantes del Grupo G del Mundial 2026, jugarán al mismo tiempo.

Los organizadores en Seattle ya han promovido un concurso de arte para el partido, en el que una de las propuestas muestra un sol con bandera arcoíris saliendo sobre el monte Rainier mientras un cangrejo portero va por un balón de futbol sosteniendo una taza de café en sus pinzas.

EVG