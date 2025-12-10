Char García y Lalo Solís se proclaman campeones nacionales de rallies

Char García y Lalo Solís se proclamaron campeones nacionales de rallies con su triunfo en el Rally Colima 2025.

Char García, piloto del equipo LUMA Motorsport, y su navegante Lalo Solís, aseguraron el título de campeones nacionales de rallies 2025 luego de que consiguieron la victoria en la séptima edición del Rally de Colima después de un sobresaliente desempeño en la última fecha del Campeonato Mexicano de Rallies 2025.

Con una actuación contundente a lo largo de la competencia, Char García y Lalo Solís se adjudicaron el primer lugar general del Rally Colima 2025, resultado que no sólo les otorgó el campeonato absoluto, pues también les aseguró el título de la categoría Rally2, marcando así un momento histórico para el rallismo nacional.

Char García y Lalo Solís se proclamaron campeones nacionales de rallies tras ganar el Rally Colima. ı Foto: Cortesía Carlos Herrera

A sus 17 años y dos meses de edad, Char García se convirtió en el piloto más joven en conquistar un Campeonato Nacional de Rallies en México, con lo que estableció un nuevo récord y escribió una página trascendental en la historia del deporte motor nacional.

¿Quién quedó en el segundo lugar del Rally Colima 2025?

El segundo lugar absoluto del Rally Colima 2025 se lo llevó la dupla conformada por Francisco Name y su navegante Armando Zapata, del Qualitas Subaru Rally Team, quienes además se consagraron campeones de la categoría RC4M.

El tercer puesto del rally correspondió al piloto argentino Gonzalo Quinteros, acompañado por su navegante July Castañón, quienes completaron el podio y, con este resultado también aseguraron el campeonato de la categoría Rally5 Light.

De esta manera, el Rally Colima 2025 cerró con broche de oro una temporada llena de intensidad, talento y alta competitividad dentro del Campeonato Mexicano de Rallies presentado por Subaru, consolidando a una nueva generación de pilotos que comienza a dejar una huella indeleble en el rallismo mexicano.

EVG