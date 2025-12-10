Rival de Cruz Azul en la Liga MX defiende a La Máquina tras derrota ante Flamengo en la Copa Intercontinental

Cruz Azul fue defendido por uno de sus grandes rivales de la Liga MX tras caer ante Flamengo en la Copa Intercontinental.

El Pachuca salió en defensa del Cruz Azul luego de la caída del equipo de la Liga MX a manos del Flamengo en la Copa Intercontinental, resultado que significó la eliminación de La Máquina en los cuartos de final de la competencia tras haber perdido el Derbi de las Américas ante el campeón de la Copa Libertadores.

Los Tuzos reaccionaron a una publicación del Flamengo en X, donde el club brasileño señaló “América del Sur >>> América del Norte 🤷‍♂️“, asegurando que los conjuntos de la Conmebol son superiores a los de la Concacaf. Los hidalguenses respondieron con ”🤔“, emoji que denota duda.

La defensa del Pachuca al Cruz Azul fue en la publicación directa del Flamengo, pero los de la Bella Airosa también citaron el mismo tuit con el mencionado emoji, esto para recordar que el año pasado ellos golearon 3-0 al Botafogo en el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental 2024.

Cruz Azul cierra el año con eliminación en Copa Intercontinental

Un doblete del uruguayo Giorgian de Arrascaeta acabó con los sueños del Cruz Azul en la Copa Intercontinental, pues con los dos goles del uruguayo el Flamengo superó 2-1 a La Máquina en Doha, Qatar.

Con este descalabro terminó el 2025 para el equipo celeste, que en días pasados vio caer su sueño por llegar a la final de la Liga MX al ser eliminado por Tigres en las semifinales del Apertura 2025.

El tropiezo a manos del Flamengo impidió a Cruz Azul disputar la Copa Challenger contra el Pyramids en las semifinales de la Copa Intercontinental 2025, en la que el PSG, campeón de la Champions League, espera contrincante para la final del próximo 17 de diciembre.

Concluye el Derbi De Las Américas. pic.twitter.com/cPlhJaSqzL — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 10, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul?

El Cruz Azul regresa a las canchas dentro de un mes, cuando se ponga en marcha el Clausura 2026, el torneo previo al Mundial 2026.

El próximo torneo de la Liga MX comenzará el viernes 9 de enero, por lo que el equipo dirigido por Nicolás Larcamón disputará su compromiso ese día, o bien el sábado 10 o el domingo 11.

En el primer semestre del 2026, el Cruz Azul también será uno de los seis clubes de la Liga MX que jugarán la Concachampions, justa de la que es el vigente monarca.

