Conoce Fanki, la plataforma que falló al momento de comprar los boletos México vs Portugal

La venta de boletos para el partido de México ante Portugal en el Estadio Banorte no salió como se esperaba, pues en el primer día de preventa los usuarios no pudieron adquirir sus entradas, esto porque Fanki, boletera encargada de la distribución, presentó fallas.

¿Qué es Fanki?

Fanki es una boletera colombiana. La empresa, de acuerdo con información de medios internacionales, antes se llamaba Bitsports. Su función es la de crear un ecosistema digital del deporte. Al momento opera en Colombia y en México.

Querida afición de la Selección de México:

La preventa Banorte de México vs Portugal queda reprogramada.



🗓️ 11 y 12 de diciembre 2025

⏰ Desde las 9:00 a.m.

📍 Partido: 28 de marzo 2026 – 19:00 hrs (CDMX)



Canales oficiales:

📩 soporte@fanki.mx

📞 +57 317 0292048 pic.twitter.com/mvg1DDIe1b — Fanki (@Fankisports) December 10, 2025

En la plataforma se pueden comprar boletos de forma digital, como se acostumbra hoy en día, pues los boletos físicos empiezan a ser menos frecuentes. Fanki cuenta con sitio web y aplicación digital para comprar las entradas a los eventos deportivos.

Su llegada a México, contrario a lo que la gente piensa, no es reciente y mucho menos se dio con la Selección Mexicana. Fanki ya operaba en el país distribuyendo los boletos de los clubes Atlas y Santos en la Liga MX. Así como el Águila de Veracruz y Piratas de Campeche de la Liga Mexicana de Beisbol.

Fue para el duelo entre México y Portugal que Fanki reemplazó a Ticketmaster como la nueva boletera oficial del Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, que en 2026 será tres veces mundialista.

Comunidad Fanki: antes de la preventa México vs Portugal detectamos actividad inusual en el tráfico entrante.

Por seguridad decidimos no abrir la venta hoy.



Buscamos garantizar una experiencia segura y justa para tod@s.

Pronto anunciaremos el nuevo horario. pic.twitter.com/dvHGFz2Fun — Fanki (@Fankisports) December 10, 2025

Profeco manda mensaje a Fanki

La venta de entradas para el partido México vs Portugal ha sido un caos para los aficionados, pues la boletera Fanki reportó muchos fallos y errores a la hora que los usuarios intentaban comprar boletos. Esto generó que la Procuraduría Federal del Consumidor se pronunciara al respecto.

“Instamos a la boletera @Fankisports a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto para el partido de futbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces.Ademas, se exhorta a establecer una línea de comunicación con esta instancia para proteger los derechos de las personas consumidoras”, es el mensaje de Profeco en redes sociales.

Por su parte, Fanki lanzó un comunicado en donde informó que la venta de boletos quedó cancelada para el día de hoy.

“Antes de habilitar la preventa del partido México vs Portugal, nuestro sistema de monitoreo identificó actividad inusual en el tráfico entrante. En línea con los protocolos de seguridad, estabilidad y protección del usuario, tomamos la decisión preventiva de no abrir la venta el día de hoy y resguardar la plataforma”, indicó la boletera colombiana.

