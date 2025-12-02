¡OFICIAL! México jugará ante Portugal en la inauguración del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

Lo que era un secreto a voces por fin se confirmó. La Selección Mexicana anunció que jugará ante su similar de Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte. De la misma manera, se informó un duelo ante Bélgica. Ambos cotejos son en la Fecha FIFA de marzo.

“La Selección Nacional de México se enfrentará a Portugal, número 6 del ranking mundial, el sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Banorte”, informa el Tricolor en un comunicado.

Este partido marcará la reapertura del Coloso de Santa Úrsula, que se convertirá en 2026 en el primer estadio en ser sede de tres Copas del Mundo en toda la historia y que con la visita del cuadro luso recibirá a estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Vitinha.

Partidos de la Fecha FIFA de marzo para la Selección Mexicana

México vs Portugal-28 de marzo a las 19:00 horas

México vs Bélgica-31 de marzo a las 19:00 horas

México enfrenta a rivales de peso

La idea es que la Selección Mexicana tenga a los mejores rivales posibles para prepararse para la Copa del Mundo 2026. Por eso que se eligió a dos rivales dentro del Top 10 para empezar el año con alto nivel de exigencia.

“El martes 31 de marzo, México se medirá ante Bélgica, número 8 del ranking de la FIFA, en el Estadio Soldier Field de Chicago, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México”, se lee en el desplegado del Tricolor.

La Selección Mexicana cerró el 2025 con una derrota de 2-1 contra Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas. Este resultado se sumó al empate 0-0 contra Uruguay en Torreón.

De esta manera el equipo comandado por Javier Aguirre terminó el año con un amargo sabor de boca, sumando seis partidos sin conocer la victoria y siendo abucheado en ambos duelos. La afición mexicana en territorio nacional y la que vive en Estados Unidos está cansada del mal momento del equipo.

El Vasco tiene la misión de hacer mejorar el nivel de la Selección Mexicana para 2026, año mundialista, pues lo dejado en los últimos meses deja mucho que desear. El cuadro azteca no gana desde la final de la Copa Oro y ante rivales de mayor jerarquía como los de Conmebol no ha podido ganar.

