Valor del Flamengo es más que el del Cruz Azul y el América… juntos

Futbolistas de La Máquina celebran un gol, la semana pasada, durante la Liguilla del Apertura 2025.

La Máquina Celeste del Cruz Azul no ha podido descansar después de su eliminación de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. Tras su descalabro ante los Tigres, de inmediato viajaron a Qatar para encarar la Copa Intercontinental y hoy chocan ante el Flamengo en el Derbi de las Américas.

El cuadro dirigido por Nicolás Larcamón es uno de los más caros en el balompié nacional y también uno de los favoritos para ganar cualquier título que tenga enfrente. En esta ocasión choca ante el Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores y que también cuenta con una franquicia repleta de grandes estrellas, por lo que lucen como los favoritos para llevar el encuentro.

Tan poderoso es el equipo brasileño, que su valor en el mercado es de 227.7 millones de dólares y si se compara con los equipos de la Liga MX es un dato catastrófico, pues ni el América ni el Cruz Azul juntos valen lo mismo que el Flamengo.

Ambos clubes son los más cotizados en el balompié mexicano. Las Águilas valen 124.8 y La Máquina está valuada en 95.4 millones de dólares, por lo que en total suman 220.2 mdd, un poco más de 7 millones vale el cuadro dirigido por el brasileño Felipe Luís.

“Veo al equipo con buen semblante. No es salvar un semestre, es capitalizar una gran oportunidad, es un privilegio representar a Cruz Azul en un torneo de tal magnitud. Que la afición sepa que queremos trascender por medio de la identidad”, dijo el timonel azul.

La afición cementera no está muy contentas con los resultados que ha dado el equipo de Nicolás Larcamón. El argentino inició mal el campeonato local y sigue arrastrando el 7-0 en la Leagues Cup a manos del Seattle Sounders, por lo que un resultado en contra podría poner en duda su continuidad.

“Esos argumentos que te dotan de confianza de cara a lo que se viene ahora. Después en lo que representa no solamente por una cuestión de salvar un semestre, sino por la de capitalizar una oportunidad, la verdad es que para todos y para toda la delegación, es un privilegio importante poder representar a Cruz Azul en un torneo de esta magnitud”.

El fin de semana, el Cruz Azul perdió a uno de sus mejores hombres como lo es Jesús Chiquete Orozco. El defensor sufrió una luxación y es muy probable que se pierda el próximo certamen y también la Copa del Mundo 2026.

“Respecto al diagnóstico son estos días donde vamos a confirmar la luxación de tobillo, están los asuntos y estudios pertinentes para poder tener la mejor recuperación y priorizamos sobre todas las cosas que se recupere de la mejor manera. La prioridad es que regrese lo antes posible. Pero mucho más vale que la recuperación sea eficiente y que su regreso a la cancha sea de la misma manera “, añadió.

Los 5 más caros de Brasil ı Foto: Especial

El valor de los mexicanos ı Foto: Especial

Derbi de las américas ı Foto: Especial

Decir adiós nunca es fácil: Sergio Ramos

Sergio Ramos anunció su salida del Monterrey después del partido de semifinales ante el Toluca en el Nemesio Díez y este martes el defensa español publicó un desgarrador mensaje de despedida que hizo llorar a toda la afición de los Rayados.

“Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país, una ciudad, un futbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos. Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup... y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero a vuestro lado en todos los partidos que hemos jugado en casa”, escribió Ramos.

Además, dejó en claro que lo ha “dejado todo en la cancha y fuera de ella para poder dar mi mejor rendimiento. 34 partidos, más de 3 mil minutos, 8 goles y tantas emociones que no se pueden describir en cifras”.

Sergio Ramos se despidió del Monterrey en el encuentro ante el Toluca.