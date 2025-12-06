Toluca vs Tigres: ¿Cuándo, dónde y cómo se jugará la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX?

La gran final de la Liga MX quedó definida, Toluca y Tigres se verán las caras la próxima semana en los últimos dos partidos del Apertura 2025 para definir al nuevo campeón o posible bicampeón del futbol mexicano, pues los Diablos Rojos podrían sumar su segundo título al hilo.
¿Cuándo, dónde y cómo se jugará la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX?
Desde que inicio el Apertura 2025 los días para la gran final de la Liga MX ya estaban definidos, lo único que faltaba era conocer a los dos equipos que van a disputar el partido por el título del futbol mexicano. Toluca y Tigres se verán las caras el jueves 11 y domingo 14 de diciembre para disputar el partido de ida y vuelta, respectivamente.
Partido de ida
Cuándo: jueves 11 de diciembre
Tigres elimina al Cruz Azul y clasifica a la final del Apertura 2025 contra el Toluca; Resumen y goles
Dónde: Estadio Universitario
Horario: Por definir
Partido de vuelta
Cuándo: domingo 14 de diciembre
Dónde: Estadio Nemesio Diez
Horario: Por definir