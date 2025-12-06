Toluca vs Tigres: ¿Cuándo, dónde y cómo se jugará la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX?

La gran final de la Liga MX quedó definida, Toluca y Tigres se verán las caras la próxima semana en los últimos dos partidos del Apertura 2025 para definir al nuevo campeón o posible bicampeón del futbol mexicano, pues los Diablos Rojos podrían sumar su segundo título al hilo.

¿Cuándo, dónde y cómo se jugará la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX?

Desde que inicio el Apertura 2025 los días para la gran final de la Liga MX ya estaban definidos, lo único que faltaba era conocer a los dos equipos que van a disputar el partido por el título del futbol mexicano. Toluca y Tigres se verán las caras el jueves 11 y domingo 14 de diciembre para disputar el partido de ida y vuelta, respectivamente.

Partido de ida

Cuándo: jueves 11 de diciembre

Dónde: Estadio Universitario

Horario: Por definir

Partido de vuelta

Cuándo: domingo 14 de diciembre

Dónde: Estadio Nemesio Diez

Horario: Por definir