El tremendo recibimiento de la afición del Toluca a sus jugadores para meterle miedo al Monterrey (VIDEO)

El Toluca necesita un gol para avanzar a la gran final del futbol mexicano y su afición es la primera en confiar en sus jugadores, pues desde que los protagonistas salieron a la cancha, la cabecera de la Bombonera desplegó un tremendo tifo que demuestra por qué la casa de los Diablos Rojos es una de las más pesadas de la Liga MX.

En el tifo se podía ver a un diablo de espaldas con la playera del Toluca, el número 12 y la palabra “Unidos”, haciendo referencia a que tanto la afición como el equipo están juntos en busca del pase a la gran final para conseguir el bicampeonato.

Además, el club organizó que abajo del tifo saliera humo para que se viera aún más imponente para los jugadores del Monterrey, buscando meterle miedo a los regiomontanos antes de iniciar el encuentro en el infierno.

¿Qué necesita el Toluca para avanzar a la gran final de la Liga MX?

El Toluca puso en peligro su pase a la gran final de la Liga MX en el partido de ida, pues con un gol de Germán Berterame el Monterrey logró llevarse la ventaja por la mínima, obligando a los pupilos de Antonio Mohamed a buscar la victoria en el encuentro.

Los Diablos Rojos necesitan un resultado positivo en el partido, pues de esta forma empatarían el marcador global y, gracias a la posición en la tabla, avanzarían al partido por el título del Apertura 2025; cualquier resultado de empate o derrota los deja fuera del torneo.

El Toluca quiere unirse a la codiciada lista de equipos que son bicampeones de la Liga MX en torneos cortos, donde están: Pumas, León, Atlas y América; ahora los Diablos Rojos pueden ser el quinto equipo en lograrlo.

Alexis Vega sigue sin aparecer ni en la banca del Toluca

Alexis Vega se lesionó durante la temporada regular; fue en el partido ante el Pachuca donde el delantero mexicano salió de cambio por una molestia muscular y tiempo después se dio a conocer la magnitud de la misma.

Sin embargo, la afición del Toluca esperaba ver a su estrella en la liguilla del futbol mexicano, pero por decisión de Antonio Mohamed, Alexis Vega continúa fuera de las convocatorias y viendo a sus compañeros desde la grada.

Aún no se sabe si el Toluca avanza a la final; podremos ver de nuevo al campeón del futbol mexicano de regreso en las canchas.

