¿Toluca tiene miedo? Figura de los Diablos Rojos quiere evitar a toda costa a este rival en la final de la Liga MX

Con las semifinales del Torneo Apertura 2025 por delante, en Toluca tienen claro a qué equipo quieren como rival en la serie por el título de la Liga MX. El lateral Jesús Gallardo aseguró, en conferencia de prensa, que personalmente le gustaría enfrentar a los Tigres y evitar a Cruz Azul, pero no por miedo.

El canterano de los Pumas de la UNAM, sabe que los Diablos Rojos primero deben sortear exitosamente las semifinales ante los Rayados del Monterrey, para después enfrentarse a los Tigres de la UNAL, esto porque no quiere cruzarse con los de La Noria por un tema de calendario.

Esto se debe a que La Máquina tiene un compromiso internacional con su partido ante el Flamengo, el Derbi de las Américas, de la nueva Copa Intercontinental. En caso de ganar este juego y llegar a la final del torneo de la FIFA, la final de ida de la Liga MX se jugaría el 25 de diciembre.

“Sobre la final primero que nada esperemos que lleguemos nosotros, y después que ojalá Tigres elimine a Cruz Azul porque quiero pasar Navidad con mi familia“, comentó entre risas Gallardo, quien sabe que la final del Apertura 2025 se demoraría en caso de jugarse ante los celestes.

Jesús Gallardo habla sobre las semifinales ante Rayados

Jesús Gallardo, defensa de los Diablos Rojos del Toluca, también habló sobre lo que serán las semifinales de la Liga MX ante los Rayados del Monterrey. El lateral cree que será un juego complicado y que tienen que ser contundentes con las opciones que tengan en el BBVA.

“El primer partido allá en Monterrey va a ser muy importante, sabemos que a lo mejor la serie no se puede ganar en el primer partido pero sí se puede perder. Vamos a tratar de hacer un buen partido, cerrar líneas y aprovechar las oportunidades que tengamos”, comentó.

El conjunto escarlata busca su bicampeonato luego de haber capturado la Liga MX el semestre anterior ante el Club América. El defensor añadió en su análisis que pelearán por llegar a la final.

“Creemos que podemos luchar por el campeonato, es la idea que tenemos desde el inicio del torneo, más ahora que estamos un poco más cerca. Vamos a tratar de pelear al 100%, el equipo está muy tranquilo“, dijo.

