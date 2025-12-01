¡Baja sensible! Toluca pierde a un jugador clave para enfrentar a Rayados y el Turco ya piensa cómo suplirlo

Los Diablos Rojos del Toluca, campeones de la Liga MX, siguen con la defensa de su título ante los Rayados del Monterrey, pero no contarán con un jugador clave. El entrenador escarlata Antonio Turco Mohamed ya piensa en cómo reemplazar a su jugador.

Luego de semanas de rehabilitación, se dio a conocer que Alexis Vega no alcanzó a recuperarse completamente y de acuerdo con medios nacionales, el delantero mexicano se resintió de la lesión muscular en el muslo izquierdo, por lo que no estará en el duelo de ida de semifinales ante La Pandilla.

Vega, uno de los grandes estandartes de los choriceros, no tendría minutos en el Estadio BBVA para el cotejo de ida de semis ante Monterrey. Sin embargo, su regreso se espera para la vuelta en el Estadio Nemesio Diez, en donde Los Diablos buscarán llegar a la final de la Liga MX.

El propio Antonio Mohamed comentó que Alexis Vega no está el 100%. El Turco comentó, luego de los cuartos de final ante los Bravos de Juárez, que esperará para poner al delantero en la cancha.

“Alexis todavía no está al 100, estamos esperando y tampoco lo vamos a arriesgar en ese sentido vamos esperar que esté al cien por ciento para meterlo en la cancha”, dijo el entrenador argentino luego del pase a semifinales.

¿Cómo reemplazaría el Turco a Alexis Vega?

Alexis Vega no ha estado en los últimos partidos del Toluca, pero por el momento el equipo no ha resentido esta baja. El Turco tendrá que afrontar el cotejo ante Rayados sin su capitán, con lo que repetiría las últimas alineaciones.

En el ataque de los Diablos Rojos del Toluca han estado jugando Helinho, el Canelo Angulo, Nico Castro y como el ‘9′ Paulinho. Esta delantera ha rendido sus frutos y tienen a los escarlatas en la antesala del final del futbol mexicano.

El primer partido de la serie de semifinales entre Toluca y Monterrey es el miércoles 3 de diciembre a las 21:20 horas, tiempo del centro de México y se realiza en la cancha del Estadio BBVA. La vuelta es el sábado 6 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez a las 19:00 horas.

