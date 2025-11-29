Toluca elimina a Bravos y mantiene vivo el sueño del bicampeonato; Resumen

El Toluca clasificó a las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX luego de igualar 0-0 con Bravos en el Estadio Nemesio Díez, resultado suficiente para los Diablos Rojos después de que ganaron 2-1 el cotejo de ida en el Olímpico Benito Juárez.
El equipo dirigido por Antonio Mohamed no tuvo un desempeño espectacular ante unos Bravos que no registraron un sólo disparo a portería a lo largo del encuentro. El sueño del bicampeonato sigue vivo para el conjunto escarlata.
Los Bravos estaban obligados a derrotar al Toluca por dos goles de diferencia, pues el empate en el global le servía a los mexiquenses por su mejor posición en la tabla, ya que terminaron líderes al ser el mejor equipo en la fase regular del campeonato.
Pero FC Juárez no arriesgó y no inquietó durante el partido el arco defendido por Hugo González, en un juego en el que el Toluca tampoco se volvió loco y manejó adecuadamente los tiempos, gracias a su ventaja.
Toluca espera rival en semifinales
El Toluca podría conocer a rival en semifinales de la Liga MX esta misma noche, pues si Xolos elimina a Tigres, los Diablos Rojos se verán las caras con el equipo dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu.
Si los de la UANL remontan a los fronterizos, los dirigidos por Antonio Mohamed conocerán a su rival hasta el domingo, dependiendo el vencedor de la serie entre Cruz Azul y Chivas.
¿Cuándo son las semifinales de la Liga MX?
A la espera de conocer al resto de los equipos clasificados, se espera que las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX se pongan en marcha el próximo miércoles 3 de diciembre.
Los partidos de la primera semifinal se jugarían el miércoles 3 y el sábado 6 de diciembre, en tanto que los de la segunda serie se llevarían a cabo el jueves 4 y el domingo 7.
Sin embargo, también existe la posibilidad de que ambos cotejos se realicen los mismos días, ya sea que las idas sean el miércoles 3 y que todo termine el sábado 6, o bien que los primeros cotejos se efectúen el jueves 4 y concluyan el domingo 7 de diciembre.
EVG