Toluca elimina a Bravos y mantiene vivo el sueño del bicampeonato; Resumen

Toluca avanzó a las semifinales del Apertura 2025 tras eliminar a los Bravos.

El Toluca clasificó a las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX luego de igualar 0-0 con Bravos en el Estadio Nemesio Díez, resultado suficiente para los Diablos Rojos después de que ganaron 2-1 el cotejo de ida en el Olímpico Benito Juárez.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed no tuvo un desempeño espectacular ante unos Bravos que no registraron un sólo disparo a portería a lo largo del encuentro. El sueño del bicampeonato sigue vivo para el conjunto escarlata.

Los Bravos estaban obligados a derrotar al Toluca por dos goles de diferencia, pues el empate en el global le servía a los mexiquenses por su mejor posición en la tabla, ya que terminaron líderes al ser el mejor equipo en la fase regular del campeonato.

Pero FC Juárez no arriesgó y no inquietó durante el partido el arco defendido por Hugo González, en un juego en el que el Toluca tampoco se volvió loco y manejó adecuadamente los tiempos, gracias a su ventaja.

Toluca espera rival en semifinales

El Toluca podría conocer a rival en semifinales de la Liga MX esta misma noche, pues si Xolos elimina a Tigres, los Diablos Rojos se verán las caras con el equipo dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu.

Si los de la UANL remontan a los fronterizos, los dirigidos por Antonio Mohamed conocerán a su rival hasta el domingo, dependiendo el vencedor de la serie entre Cruz Azul y Chivas.

El Diablo invade la Liga y vuelve a semis 🔥 UNIDOS vamos por todo 👹 pic.twitter.com/j6B8K5ArvO — Toluca FC (@TolucaFC) November 30, 2025

¿Cuándo son las semifinales de la Liga MX?

A la espera de conocer al resto de los equipos clasificados, se espera que las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX se pongan en marcha el próximo miércoles 3 de diciembre.

Los partidos de la primera semifinal se jugarían el miércoles 3 y el sábado 6 de diciembre, en tanto que los de la segunda serie se llevarían a cabo el jueves 4 y el domingo 7.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que ambos cotejos se realicen los mismos días, ya sea que las idas sean el miércoles 3 y que todo termine el sábado 6, o bien que los primeros cotejos se efectúen el jueves 4 y concluyan el domingo 7 de diciembre.

