¿Cuándo fue la última vez que América quedó fuera en unos cuartos de final de Liga MX?

Ramón Juárez se lamenta después de la eliminación del América ante Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2025.

Cuatro años pasaron para que el América volviera a quedar eliminado en unos cuartos de final de la Liguilla del futbol mexicano, luego de sucumbir por marcador global de 3-2 a manos del Monterrey en la antesala de semifinales del Apertura 2025.

Las Águilas se quedaron a minutos de superar la ronda de cuartos de final por octavo torneo en fila, pero Germán Berterame lo impidió con su agónico gol de cabeza al minuto 93 en el encuentro celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Finaliza nuestro torneo.

Gracias a toda nuestra afición por estar con nosotros en cada paso del camino.@GNPseguros#Viviresincreíble pic.twitter.com/nxKwQ5Y0BT — Club América (@ClubAmerica) November 30, 2025

El América superó todos los cuartos de final que disputó del Torneo Clausura 2022 al pasado Clausura 2025 en el que perdió la final contra el Toluca, que así evitó que los de Coapa se convirtieran en el primer tetracampeón en torneos cortos.

¿Cuál fue el último club que eliminó al América en cuartos de final?

La última ocasión que el América había sido eliminado en unos cuartos de final de la Liga MX fue en el Apertura 2021, cuando cayó por marcador global de 3-1 a manos de Pumas.

Aquellas Águilas eran dirigidas por el argentino Santiago Solari, y en aquel torneo culminaron la fase regular como líderes.

Tras un empate sin goles en la ida desarrollada en Ciudad Universitaria, los Pumas se impusieron 3-1 al América en la vuelta efectuada en el Estadio Azteca, donde las Águilas se habían ido al frente con un tempranero gol de penalti de Emanuel Aguilera.

Pero dos goles de Washington Corozo y uno de Higor Meritão le dieron la victoria y el pase a semifinales a los auriazules, que cayeron a manos del Atlas en la antesala de la final de aquel Apertura 2021.

América, del tricampeonato... a ningún título en el 2025

El América comenzó el 2025 con el sueño de conseguir el tetracampeonato, luego de que en el Apertura 2024 se convirtió en el primer tricampeón de la Liga MX en la era de los torneos cortos.

Los dirigidos por el brasileño André Jardine estuvieron muy cerca de lograr el objetivo, pero perdieron la final del Clausura 2025 contra el Toluca, que a su vez puso fin a una racha de 15 años sin ganar el trofeo de campeón del futbol mexicano.

EVG