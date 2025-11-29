¡Histórica! Katia Itzel García es la primera árbitra en un juego de Liguilla del futbol mexicano

Katia Itzel García es la primera árbitra en un juego de Liguilla de la Liga MX.

Este sábado 29 de noviembre es más que especial para Katia Itzel García, al convertirse en la primera árbitra en un juego de Liguilla, en la vuelta de cuartos de final de la Liga MX entre el líder y campeón Toluca y los Bravos en el Estadio Nemesio Díez.

La silbante originaria de la Ciudad de México está acompañada por Karen Díaz (asistente uno), Sandra Ramírez (asistente dos) y Abraham Camacho (cuatro árbitro) en el cotejo en el que se define al segundo semifinalista del Torneo Apertura 2025.

Toluca y Bravos definen al segundo semifinalista de la Liga MX. Los Diablos Rojos ganaron 2-1 el encuentro de ida desarrollado en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Katia Itzel García en la Liga MX

Katia Itzel García hizo historia en el 2024 al convertirse en la segunda mujer en fungir como silbante central en un juego de Liga MX, concretamente en un Pachuca vs Querétaro celebrado en la cancha del Estadio Hidalgo.

Con ello emuló lo que dos décadas antes hizo Virginia Tovar, quien en el 2004 fue la primera mujer en impartir justicia en un duelo de la Primera División del balompié nacional.

Algunos logros de Katia Itzel García

La mexicana Katia Itzel García porta desde el 2019 el Gafete FIFA como árbitra central, además de tener el distintivo internacional como árbitra VAR.

La nazarena de 33 años de edad hizo historia en París 2024 al convertirse en la primera mexicana en fungir como árbitra central en unos Juegos Olímpicos. En la capital francesa dirigió cuatro cotejos, entre ellos el encuentro por el bronce entre Alemania y España.

Katia Itzel García también fue la única árbitra en un juego de la Copa Oro 2025, el Curazao vs El Salvador de la fase de grupos del torneo celebrado en Estados Unidos.

