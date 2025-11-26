Toluca remonta a Bravos y saca ventaja en el arranque de los cuartos de final del Apertura 2025

Antonio Briseño festeja su gol en la ida de cuartos de final del Apertura 2025 entre Bravos y Toluca.

El Toluca vino de atrás para superar 2-1 como visitante a los Bravos de Ciudad Juárez en el comienzo de los cuartos de final del Apertura 2025, resultado con el que el actual campeón de la Liga MX puso un pie en las semifinales del futbol mexicano.

El conjunto fronterizo se fue al frente apenas al minuto 3 con un gol de cabeza de Jesús Murillo, quien se elevó por todo lo alto en un tiro de esquina ejecutado por José Luis Rodríguez para rematar con la cabeza y dejar sin oportunidad a Hugo González.

Los Diablos Rojos reaccionaron en la parte complementaria y consiguieron la igualada al minuto 56 por conducto de Antonio Briseño, quien se lanzó de palomita al aprovechar un rebote para anotar con el marco desguarnecido.

El portugués Paulinho, uno de los tres goleadores del campeonato, le dio la ventaja al Toluca al minuto 65 con un disparo raso de zurda tras recibir un pase de Diego Barbosa.

Sebastián Jurado impidió que la distancia a favor de los Diablos Rojos fuera mayor con sus atajadas tras el tanto de Paulinho. El portero veracruzano tapó dos remates de Helinho y uno de Marcel Ruiz.

¿Cuándo es la vuelta entre Toluca y Bravos?

Toluca y FC Juárez volverán a enfrentarse el próximo sábado 29 de noviembre, cuando definan al segundo semifinalista del Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed puede sellar su boleto a semifinales incluso con una derrota por un gol de diferencia, pues el empate en el marcador global le daría el pase por su mejor posición en la tabla.

