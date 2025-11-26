Se acabo la rivalidad entre México y Argentina y así lo demuestra un club gigante del mundo (VIDEO)

Escudos de México y Argentina en una cancha del futbol.

Los corridos tumbados en México han tomado fuerza año con año y parece que con este género, Boca Juniors demostró que la rivalidad entre Argentina y nuestro país puede terminar gracias a la música, pues al puro estilo mexa los xeneizes celebraron su pase a los cuartos de final del torneo Clausura de su liga local.

El conjunto de Boca Juniors publicó un video en sus redes sociales donde ponen los mejores momentos del equipo ante Talleres en su partido de octavos de final y eligieron la canción de “Como Capo” de Fuerza Regida con Clave Especial para poner música de fondo.

Además de que con la canción de Fuerza Regida, Boca Juniors realizó un tipo de cortometraje, pues a esta pequeña película le pusieron como título “Traigo racha de cabr..”. A cuartos”, dirigida por Claudio Úbeda.

“𝐓𝐫𝐚𝐢𝐠𝐨 𝐫𝐚𝐜𝐡𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐛𝐫𝐨́𝐧: A cuartos” (2025)

Dir: Claudio Úbeda.

¿Contra quién se enfrentará Boca Juniors en los cuartos de final?

El equipo de Argentina se prepara para afrontar la siguiente fase de eliminación del torneo Clausura en busca de llegar a las semifinales y estar más cerca de la gran final de esta campaña, donde los xeneizes buscarán su trigésimo sexto título de su torneo local.

Los xeneizes ya preparan el encuentro que tendrán ante Argentinos Jrs. el próximo domingo 30 de noviembre, en el que buscarán avanzar a la antesala de la gran final, los otros partidos de cuartos de final ya confirmados son Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata y Barrancas Central vs. Gimnasia.

Mientras que River Plate, equipo que no se encuentra en buen momento, pues cayeron derrotados en el Súperclásico argentino en la penúltima jornada del torneo Clausura, cayó derrotado ante Racing en los octavos de final y así se despide del certamen.

Boca Juniors uno de los favoritos de Argentina a ser campeón

Boca Juniors es uno de los equipos favoritos para ser campeón en el torneo Clausura de la Liga Argentina, pues la posición de la tabla de los xeneizes es lo que avala al equipo para ir en busca de su trofeo número 36 del futbol argentino.

El conjunto de Buenos Aires culminó en el primer lugar del Grupo A; después de 16 jornadas lograron ocho victorias, cinco empates y tres derrotas, sumando 29 puntos en toda la fase regular para ser el líder con diferencia de cuatro puntos sobre Club Atlético Unión.

El equipo argentino aún sigue con vida en el torneo y pelearán a muerte con la ayuda de la música mexicana para levantar el título de la Liga Argentina de Futbol.

