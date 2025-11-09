Espectacular recibimiento de la afición de Boca Juniors a sus futbolistas para el Superclásico ante River Plate (VIDEO)

Este domingo se juega una edición más del Superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate, uno de los partidos más pasionales del futbol internacional, y la afición del equipo local lo demostró con el tremendo recibimiento a los jugadores en la cancha de los Xeneizes.

En cuanto los protagonistas se hicieron presentes en la cancha de La Bombonera, las gradas desplegaron dos enormes tifos que cubrieron a gran parte de los aficionados, los cuales decían “Boca es grande por su gente” y “Jugador No. 12″, haciendo referencia a la barra de Boca Juniors.

La afición bostera no ha dejado de cantar desde antes de que los futbolistas saltaran a la cancha; además de sacar los tifos, algunos comenzaron a lanzar papelitos, rollos de papel y a prender algunas bengalas con los colores de Boca Juniors.

Afición de Boca Juniors no deja iniciar el partido ante River Plate

La pasión y rivalidad entre Boca Juniors y River Plate es tan grande que se contagia hasta las gradas, pues antes del arranque del superclásico argentino, se guardó un minuto de silencio en La Bombonera, algo que no respetaron los aficionados, pues seguían entonando sus porras.

Sin embargo, los fanáticos que están en una de las cabeceras no dejaban que el partido iniciara, pues antes de que el árbitro diera el silbatazo inicial, los aficionados comenzaron a lanzar algunos rollos de papel a la portería de Franco Armani; por eso el arquero de River Plate comenzó a reclamarle al central.

El juez se acercó a la zona de los hechos y les pidió a los trabajadores del estadio que entraran a la cancha para poder recoger los rollos que llegaron a la cancha desde la grada, además de cruzar algunas palabras con Armani, pero no se pudo saber qué decía el arquero, ya que se tapó la boca con la mano.

🏟️IMPRESIONANTE recibimiento de los hinchas de BOCA JUNIORS en LA BOMBONERA al SUPERCLÁSICO ante RIVER PLATE.pic.twitter.com/Q3xY294Cz8 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) November 9, 2025

River Plate está obligado a sacar la victoria ante Boca Juniors

River Plate y Boca Juniors llegaron a este encuentro en diferentes momentos en el torneo Clausura, pues el equipo visitante necesita la victoria en el superclásico argentino si quiere pelear por los primeros puestos de la tabla general de su respectivo grupo.

Los Millonarios se encuentran en la sexta posición del Grupo B con 22 puntos, cosecha de seis victorias, tres empates y cinco derrotas, pero en caso de ganarle a su acérrimo rival, le darían el quinto lugar de la tabla a falta de una jornada por disputarse en el torneo.

Por su parte, los Xeneizes están en el primer puesto del Grupo A con 23 puntos, después de seis victorias, cinco empates y tres derrotas, y una victoria ante River Plate los mantendría en lo más alto de la general con una ventaja de dos puntos sobre Unión de Santa Fe.

