Boca Juniors vs River Plate: ¿Quién tiene más victorias en el superclásico del futbol argentino?

River Plate derrotó a Boca Juniors en la última edición del superclásico del futbol argentino.

Boca Juniors intentará aumentar su ventaja histórica de victorias sobre River Plate este domingo 9 de noviembre, cuando se lleve a cabo una nueva edición del superclásico del futbol argentino, en La Bombonera, casa del equipo xeneize.

Los bosteros llegan al duelo de este fin de semana con ventaja en esta rivalidad al sumar 37 triunfos en 96 partidos, por 26 victorias del Millonario y 33 empates, de acuerdo con datos del sitio especializado Transfermarkt.

𝐓𝐨𝐝𝐨𝐬 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬, 𝐞𝐬 𝐓𝐎𝐃𝐎𝐒 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 💙💛💙 pic.twitter.com/DmBJrbq7ZK — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 8, 2025

A pesar de que Boca Juniors presume de acumular más victorias sobre River Plate en el superclásico del futbol argentino, en las dos recientes más ediciones del encuentro no pudo salir con los tres puntos en la bolsa, pues La Banda se impuso en ambas ocasiones.

Balance histórico entre Boca Juniors y River Plate

Victorias Boca Juniors: 37

Victorias River Plate: 26

Empates: 33

Los últimos superclásicos entre Boca Juniors y River Plate

River Plate 2-1 Boca Juniors (27 de abril del 2025)

Boca Juniors 0-1 River Plate (21 de septiembre del 2024)

River Plate 2-3 Boca Juniors (21 de abril del 2024)

River Plate 1-1 Boca Juniors (25 de febrero del 2024)

Boca Juniors 0-2 River Plate (1 de octubre del 2023)

River Plate 1-0 Boca Juniors (7 de mayo del 2023)

Boca Juniors 1-0 River Plate (11 de septiembre del 2022)

¿Cómo llegan Boca Juniors y River Plate al superclásico del futbol argentino?

En el superclásico de este domingo entre Boca Juniors y River Plate está en juego la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 y muy probablemente la continuidad de Marcelo Gallardo, el director técnico más ganador de la historia del Millonario.

La irregularidad de los dos gigantes del balompié argentino los ha llevado a la delicada situación de no tener asegurada su participación en competencias internacionales del próximo año a falta de dos jornadas para la final de la fase regular del campeonato local, que define cupos para copas y descensos de categoría.

Boca Juniors llega mejor anímicamente después de dos triunfos consecutivos, el último de ellos un 2-1 como visitante sobre Estudiantes La Plata, resultados que le permitieron ubicarse en puestos de clasificación directa en la tabla anual que computa para torneos continentales.

