Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors y leyenda en Argentina, muere a los 69 años

El futbol argentino está de luto. Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, perdió la vida a los 69 años de edad. Sus últimas semanas fueron complicadas a raíz de una infección urinaria y un cuadro de deshidratación que lo llevaron a una serie de internacionales en el hospital.

Miguel Ángel Russo fue una leyenda del balompié argentino como jugador y entrenador. En el 2025 dirigió un total de 11 partidos al conjunto xeneize en toda clase de competencias.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/SqE0zS3CmY — AFA (@afa) October 8, 2025

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) y Boca Juniors emitieron comunicados en sus redes sociales para dar sus condolencias a familiares y personas cercanas a Miguel Ángel Russo, quien vivía su tercera etapa como estratega del Azul y Oro.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Pumas le robaría a Chivas su campeón de goleo y le arrebataría al América las ganas de tenerlo en sus filas

¿Quién era Miguel Ángel Russo?

Miguel Ángel Russo nació en Lanús, Argentina, el 9 de abril de 1956. Debutó como futbolista en 1975 con Estudiantes de La Plata, único club en el que militó durante sus 14 años de carrera, misma que culminó en 1989.

En 1990, un año después de haber colgado los botines, Miguelito comenzó su trayectoria como director técnico al asumir el timón del Lanús en la Segunda División de Argentina.

Tuvo la oportunidad de estar al frente del equipo de sus amores, Estudiantes de La Plata, en las Temporada 1994-1995 y 1995-1996, y tuvo una segunda etapa en el ciclo 2011-2012.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

Miguel Ángel Russo también fue timonel de Universidad de Chile, Rosario Central, Salamanca, Colón, Los Andes, Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Racing de Avellaneda, Millonarios, Alianza Lima, Cerro Porteño y Al-Nassr, además de que tuvo un breve paso por la Liga MX con el Morelia en el 2001.

¿Cuándo fue el último juego de Miguel Ángel Russo como DT de Boca Juniors?

Miguel Ángel Russo dirigió su último encuentro como estratega de Boca Juniors el pasado 22 de septiembre, en el 2-2 de los Xeneizes ante Rosario Central en la Jornada 13 de la liga argentina.

Palomo fue entrenador del conjunto bostero en tres etapas, la primera en el 2007, la segunda del 2020 al 2021 y la tercera en este 2025, y en esta última su balance fue de tres victorias, siete empates y tres derrotas.

Miguel Ángel Ruso ganó dos títulos de liga como futbolista con Estudiantes de La Plata (1982 y 1983) y como entrenador conquistó 10 trofeos, el más destacado de ellos el de la Copa Libertadores del 2007 con Boca Juniors, que desde entonces no ha vuelto a ganar la justa sudamericana.

EVG