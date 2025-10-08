Resumen y goles: Argentina arrolla a Nigeria y se convierte en el rival de México en cuartos de final del Mundial Sub-20

Jugadores de Argentina festejan un gol ante Nigeria en los octavos de final del Mundial Sub-20.

Argentina se convirtió en el rival de México en los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se desarrolla en Chile después de imponerse 4-0 a Nigeria en el duelo de octavos de final, mismo que se llevó a cabo en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en la capital Santiago.

La Albiceleste puso tierra de por medio desde el minuto 2 al ponerse en ventaja con gol de Alejo Sarco, quien venció con un disparo de zurda fuera del área al cancerbero Ebenezer Harcourt luego de ser asistido por Valentino Acuña. Maher Carrizo aumentó la distancia para los sudamericanos al minuto 23 con un tanto de tiro libre al ejecutar con la zurda.

Nigeria intentó recortar la diferencia con un remate raso de zurda de Tahir Maigana al minuto 30, pero Santino Barbi se quedó con el esférico. Las alarmas se encendieron al 33’ por una lesión de Maher Carrizo, quien fue víctima de juego peligroso de parte de Salihu Nasiru. Dos minutos después tuvo que ser sustituido Álvaro Montoro por una lesión derivada de una falta de Amos Ochoche.

Las súper águilas terminaron el primer tiempo encima del área argentina y el último intento antes del descanso fue un disparo de derecha a quemarropa de Daniel Daga, quien previamente tuvo un remate de cabeza.

Nigeria comenzó el segundo lapso atacando y tuvo su primera aproximación al minuto 47 con un remate de zurda de Odinaka Okoro que se fue muy arriba del arco defendido por Santino Barbi.

Pero el equipo africano no aprovechó su momento y al minuto 53 apareció Maher Carrizo para poner el 3-0 en favor de Argentina con un disparo raso de zurda.

Mateo Silvetti consiguió el cuarto tanto de la Albiceleste al minuto 66 con un tiro de zurda por abajo después de un pase de Gianluca Prestianni.

