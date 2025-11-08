¡Checo Pérez cambia a Cadillac por Ferrari!; la inesperada sorpresa del regreso del mexicano a la F1

Checo Pérez correrá con un Ferrari en su regreso a la F1.

El regreso del mexicano Sergio Checo Pérez a la Fórmula 1 (F1) será con un monoplaza de Ferrari y no con un Cadillac, a pesar de que esta última es la escudería con la que el piloto tapatío correrá en las temporadas del 2026 y del 2027.

El propio volante jalisciense fue el que reveló que sus primeras pruebas privadas las hará en el transcurso de la próxima semana con un Ferrari 2023. La F1 establece que estos tests deben realizarse con autos que tengan por lo menos dos años de antigüedad.

Este mes despues de mas de 12 años Checo se volvera a subir a un Ferrari (SF-23) este como parte del entrenamiento para su regreso con Cadillac pic.twitter.com/SaBWkkv3Kb — 🏁F1 News Latam🇲🇽 (@F1NewsLatam1) November 6, 2025

“Por más que entrene necesito tener kilómetros en el coche, al final son músculos y ejercicios que entrenas en el coche. Voy a tener dos días en Imola y eso me va a ayudar mucho, a bordo de un Ferrari 2023″, declaró al respecto Checo Pérez.

¿Cuál fue la última carrera de Checo Pérez en la F1?

Ha pasado casi un año desde la última vez que Checo Pérez corrió un Gran Premio de Fórmula 1, pues eso ocurrió por más reciente ocasión el 8 de diciembre del 2024, en el Gran Premio de Abu Dabi.

El piloto originario de Guadalajara, Jalisco, no terminó la que fue su última carrera con Red Bull, luego de que tuvo que abandonar la carrera en el Circuito de Yas Marina luego de sufrir un trompo con su monoplaza.

Fue el cierre de la una difícil temporada de Checo Pérez con Red Bull, equipo al que se había unido a finales del 2020 para convertirse en coequipero del neerlandés Max Verstappen.

¿Cuándo será la primera carrera de Checo Pérez con Cadillac?

La primera carrera del mexicano Checo Pérez con Cadillac será en el Gran Premio de Australia, que marcará el inicio de la F1 2026 el próximo 8 de marzo.

Ese día, Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas tendrán su primera carrera como pilotos de la debutante escudería Cadillac. El 6 de marzo estarán en las primeras dos sesiones de prácticas en el Circuito de Albert Park, en Melbourne, y el sábado 7 en el tercer test y en la clasificación.

Cadillac será la quinta escudería en la que esté Checo Pérez en su carrera en la F1, luego de sus experiencias con Sauber, McLaren, Force India (Racing Point) y Red Bull.

