Checo Pérez toma la delantera sobre Valtteri Bottas para ser el piloto número 1 en Cadillac; pieza clave lo revela

Cada vez falta menos para el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1. Reaparecerá en la máxima categoría del deporte motor con la escudería debutante Cadillac, en donde el mexicano al parecer se perfila para ser el volante principal por encima de su compañero Valtteri Bottas.

Al momento es Checo el piloto que ha estado más metido en el desarrolló del carro del equipo. El volante de Guadalajara ya tuvo sesiones en el simulador y se dice que pronto estará realizando pruebas en pista, lo que lo vuelve el piloto principal por ahora, al menos en la parte de progreso del monoplaza.

Incluso Bottas ha mencionado que no puede estar tan metido en el desarrollo como Sergio Pérez, pero que sí conoce las instalaciones. “Ya he estado en las instalaciones de Silverstone, ya estamos en contacto, pero no estoy tan involucrado como Checo porque no puedo. Las cosas son como son”, dijo.

Bottas actualmente tiene contrato con Mercedes. Es el piloto de reserva, además que cumple con obligaciones comerciales y viaja con el equipo por todo el mundo en la presente campaña de la F1, por lo que no puede estar tan cerca de Cadillac para ayudar a encontrar el mejor carro, como sí puede Checo.

“Si pudiera, probablemente haría más cosas con el equipo, porque hay mucho que preparar, pero las reuniones clave y la información clave que puedo brindar en esta etapa, ya las hemos tenido. Todavía puedo realizar reuniones en línea”, comentó.

Checo y Bottas son pilotos con mucha experiencia, han corrido para algunas de las escuderías más importantes y compartido con pilotos históricos como Lewis Hamilton y Max Verstappen. Sumado a esto, el finlandés mencionó que ya conoce a Pérez y puede ser sencillo de tratar. “Pasamos juntos el día del anuncio en Nueva York y parece un tipo con el que es fácil trabajar”, señaló.

