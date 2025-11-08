Ella es Sarah Kohan, la ex del Chicharito Hernández que presumió a su nueva pareja haciendo menos al futbolista

Sarah Kohan, quien es la expareja del Chicharito Hernández, volvió a dar de qué hablar en redes sociales, después de publicar una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde enseña un poco de sus vacaciones y presume a su nueva pareja, haciendo menos al futbolista por la canción que utilizó.

Es la primera vez que la modelo australiana enseña a su nuevo novio al público, aunque en el pasado ya había compartido algunas fotos para dar a entender que ya está en una nueva relación, como una donde se veía a Sarah Kohan agarrada de la mano de un hombre.

La influencer mandó una pequeña indirecta al Chicharito Hernández; así fue como lo interpretaron sus seguidores, ya que en su publicación, pues la canción que utilizó en su posteo fue la de ‘Man I Need’ de Olivia Dean, que en español significa ‘El hombre que necesito’, haciendo referencia a su nueva pareja, con quien compartió una imagen donde salen abrazados y dándose un beso.

¿Cómo inició y terminó la relación entre Sarah Kohan y el Chicharito Hernández?

Sarah Kohan y el Chicharito Hernández se conocieron en el lugar menos esperado, pues la modelo australiana expresó que coincidió con el futbolista en una pool party en Miami; ahí fue donde inició la historia de amor entre ellos dos.

“Estaba en la playa y tenía que caminar a través de la fiesta para pasar de la playa al hotel y Javi estaba en la fiesta con sus amigos. Así es como nos conocimos”, comentó la exesposa de Javier Hernández sobre cómo se conocieron.

El primer contacto ocurrió el 7 de julio de 2018; después de eso se volvieron pareja, se casaron y tuvieron un hijo, vivieron un tiempo en España, cuando el mexicano formó parte del Sevilla FC, y después de casi tres años de relación, todo terminó en 2021, tras la llegada de sus dos hijos.

Sarah Kohan y Chicharito Hernández tomaron rumbos diferentes en sus vidas

Después de compartir tres años de su vida juntos, Sarah Kohan y el Chicharito Hernández decidieron poner punto final a su matrimonio y separarse, después de tener dos hijos; sin embargo, sus vidas tomaron rumbos diferentes y en sus redes sociales se puede ver.

El futbolista mexicano actualmente juega en las Chivas y hace algunos meses dio de qué hablar en las redes sociales por los polémicos videos que publicó en sus redes sociales hablando sobre temas sociales como el feminismo y el machismo.

Por su parte, Sarah Kohan no ha estado en alguna polémica hasta el momento; solo comparte los momentos que pasa con su nueva pareja y sus hijos en su cuenta de Instagram, donde la puedes encontrar como @sarahkohan.

