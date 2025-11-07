Boca Juniors vs River Plate: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el superclásico del futbol argentino

Boca Juniors y River Plate se enfrentan en una nueva edición del clásico del futbol argentino.

Boca Juniors y River Plate se enfrentan este domingo 9 de noviembre en el estadio La Bombonera en una nueva edición del superclásico del futbol argentino, en un duelo en el que está en juego la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 y quizás la supervivencia de Marcelo Gallardo, el director técnico más ganador de la historia del Millonario.

La irregularidad de los dos gigantes del balompié argentino los ha llevado a la delicada situación de no tener asegurada su participación en competencias internacionales del próximo año a falta de dos fechas para la final de la fase regular del campeonato local, que define cupos para copas y descensos de categoría.

Boca Juniors llega más relajado tras dos victorias consecutivas, la última de ellas un 2-1 como visitante sobre Estudiantes La Plata, que le permitieron ubicarse en puestos de clasificación directa en la tabla anual que computa para torneos continentales.

¿Dónde ver EN VIVO el Boca Juniors vs River Plate?

El partido entre Boca Juniors y River Plate se jugará este domingo 9 de noviembre en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera, ubicado en Buenos Aires, Argentina. El balón comenzará a rodar a las 13:30 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN.

Fecha: Domingo 9 de noviembre

Hora: 13:30

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Transmisión: ESPN

Posibles alineaciones de Boca Juniors y River Plate

BOCA JUNIORS : Agustín Marchesín, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos, Leandro Paredes, Milton Delgado, Milton Giménez y Miguel Merentiel.

RIVER PLATE: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi, Giuliano Galoppo y Maxi Salas.

Un triunfo sobre River Plate clasifica a Boca Juniors a la Copa Libertadores

Rosario Central, ya clasificado a la Copa Libertadores, lidera las posiciones con 65 puntos, seguido por Boca Juniors con 56 y River Plate se ubica tercero con 52 unidades, que por ahora le permitiría acceder a un repechaje para disputar la fase regular de la Libertadores. Lo siguen de cerca Argentinos Juniors y Riestra con 51.

A Boca Juniors un triunfo le asegura jugar la Copa Libertadores 2026 tras dos años de ausencia y dejar malherido a su clásico rival, que en los últimos años le ha propinado varios cachetazos dolorosos, entre ellos la derrota en la final de Libertadores 2018.

“Es un partido no solo muy importante por ser un clásico, sino por lo que conlleva poder ganar. Nos clasificamos a la próxima Libertadores, que es uno de los objetivos que tenemos, así que poder hacerlo el domingo y frente a un rival como River sería algo grandioso”, expresó el mediocampista y capitán xeneize Leandro Paredes.

EVG