Messi se despide de Argentina con doblete en su casa

Leo Messi convive con sus hijos antes de su último juego en Argentina de eliminatorias, ayer.

Lionel Messi firmó un doblete en la victoria 3-0 de Argentina el jueves ante Venezuela, en lo que fue la última función oficial del astro con la casaca Albiceleste en su tierra natal.

La Pulga no dio pistas sobre cuándo dejará el futbol, pero su ciclo en Argentina podría cerrarse tras el Mundial de 2026, cuando cumpla 39 años.

Después de una asistencia de Julián Álvarez, Messi batió de zurda al arquero visitante Rafael Romo a los 40 minutos y firmó el doblete con la parte interna del mismo botín a 10 del final. Minutos antes, Lautaro Martínez había marcado el segundo de cabeza.

“Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé”, dijo el también capitán del Inter Miami tras el encuentro. “Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar en Argentina, delante de nuestra gente”.

El Tip: Uruguay y Paraguay se lograron meter al Mundial que se celebará en Norteamerica en 2026. Un empate ante Ecuador, le bastó a los guaraníes para avanzar.

De cara el futuro, Messi aclaró que sólo disputará el Mundial del año próximo si se siente apto físicamente.

“Ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas. Es día a día, sintiendo sensaciones. Si me siento bien disfruto, si no prefiero no estar. Nueve meses (para inicio de Mundial) son un montón”, advirtió.

Ya clasificado, el campeón del Mundo amplió a 38 puntos su cosecha como líder inalcanzable de las eliminatorias.

6 dianas le ha marcado Messi a Venezuela en su carrera

La Vinotinto, que nunca disputó un Mundial, mantuvo el séptimo puesto de repechaje con 18 puntos y se jugará el todo por el todo en casa ante Colombia el martes por la última fecha del certamen.

“Gracias por todo capitán”, estaba escrito en una bandera colocada en una de las tribunas del estadio. Messi salió al campo de juego junto a sus tres hijos, fue recibido con una ovación. “Que de la mano de Messi, todos la vuelta vamos a dar”.

Jugó las eliminatorias por primera vez en 2005 ante Perú y en dos décadas se convirtió en el máximo goleador histórico del certamen (36 tantos) y líder en presencias junto al exfutbolista ecuatoriano Iván Hurtado con 72 partidos.