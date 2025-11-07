¡Oficial! Chivas asegura último lugar directo a Liguilla tras caída de FC Juárez ante Querétaro

Chivas clasificó de manera directa a los cuartos de final del Apertura 2025 tras caída de Bravos ante Querétaro.

Las Chivas aseguraron oficialmente el sexto y último lugar directo a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX luego de que FC Juárez perdió 2-1 como local contra el Querétaro en el arranque de la Jornada 17 del torneo, la última de la fase regular.

La derrota ante Gallos Blancos dejó a los Bravos con 23 puntos, tres menos que el Guadalajara, que tiene 26 antes de enfrentar al Monterrey en el Estadio AKRON.

🚨 OFICIAL: #Chivas ha calificado de manera DIRECTA a la LIGUILLA



Conocerá a su rival de Cuartos de Final este mismo fin de semana.



Bien por el Rebaño de ir de menos a más en la competencia 🔴⚪️ pic.twitter.com/bqknOpzB07 — Agustín Jiménez (@Jimenez11_) November 8, 2025

FC Juárez llegó al partido contra Querétaro con posibilidades matemáticas de conseguir el sexto lugar y por ende el pase directo a la Liguilla, pero tenía que vencer por cinco o más goles al Querétaro, y esperar un tropiezo de las Chivas frente a Rayados.

Gran cierre de Chivas le da boleto directo a Liguilla

Los resultados no acompañaron a Chivas en la primera parte del Apertura 2025, pero en la segunda mitad del torneo fue todo lo contrario y eso les permitió hacerse del sexto lugar de la tabla, el último que da boleto directo a los cuartos de final de la Liguilla.

El equipo rojiblanco, dirigido por el argentino Gabriel Milito, ganó seis de sus últimos siete cotejos en el campeonato, pues el único en el que no logró la victoria fue en el de la Jornada 14 contra el Querétaro (0-1).

Pese a su buen cierre, a Chivas no le alcanzó para ubicarse en la parte alta de la clasificación, pues Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey hicieron valer el peso y la calidad de sus plantillas.

Querétaro sueña con el play-in

La victoria ante FC Juárez puso a soñar al Querétaro con una posible clasificación al play-in del Apertura 2025 de la Liga MX.

Gallos Blancos llegó a 20 puntos para ubicarse décimo de la clasificación. Sin embargo, los dirigidos por Benjamín Mora deben esperar que Necaxa y Atlético de San Luis no ganen, además de derrotas de Atlas, Pumas y Santos, por lo que es muy poco probable que accedan a la fase final de la campaña.

EVG