Chivas gana a Pachuca con golazo de la Hormiga González y sueña con ir directo a la Liguilla de la Liga MX

En un partido entre equipos implicados por un boleto a la Liguilla de manera directa, las Chivas sumaron tres puntos con sabor a mucho más. Vencieron 1-0 con un golazo de Armando González al Pachuca, con lo que el Rebaño duerme en puestos de clasificación, a falta de una fecha para que termine la fase del torneo regular del Apertura 2025.

El Club Deportivo Guadalajara llegó a 26 unidades en el semestre y es sexto. Encararán la última jornada con el destino en sus manos. Si ganan avanzan sin escalas a la Fiesta Grande del futbol mexicano, en caso de empatar o perder, dependerán de lo que haga Juárez, que es séptimo con 23 puntos.

Al 51’ el Rebaño tuvo la acción más peligrosa. La Hormiga González se enfiló al área con la presión de un rival y ante la salida del portero rival se quedó con poco ángulo para disparar. El balón terminó en el costado izquierdo, cerca de la línea final, lo que dificultó el tiro del ariete y que se terminó por impactar en el poste.

El también llamado Otaku del Gol se presentó en la Bella Airosa luego de anotar tres goles en el Clásico Tapatío y peleando el título de goleo, una noticia rescatable para un delantero mexicano. Ante los Tuzos tuvo un par de oportunidades, pero no pudo capitalizar, hasta al 70’.

Con su tanto la Hormiga superó la barrera de los diez goles en el Torneo Apertura 2025. La jugada más complicada que tuvo fue la que mandó a guardar. Un disparo de pierna izquierda fuera del área que venció a Moreno, quien se lanzó, pero no pudo detener la redonda.

Las Chivas se quedaron con un jugador menos. Luis Romo vio la tarjeta roja directa tras una entrada sobre Kenedy. El mediocampista rojiblanco barrió al rival y lo contactó con los tachones en el tobillo. La acción parecía ser más como entrada de tarjeta amarilla, pero el juez fue firme en su decisión.

Con una notable ovación de su afición, Armando González salió del terreno de juego. El entrenador argentino le dio descanso a su goleador y su lugar fue ocupado por Teun Wilke, quien ingresó para buscar hacer daño en los 10 minutos restantes del cotejo.

Pachuca insistió mucho en el cierre del duelo. Con un hombre de más y con la necesidad de buscar el empate, el conjunto del Jimmy se fue con todo al ataque, buscando por todas las vías la anotación.

En el primer tiempo du discreto por parte de los dos equipos. Con pocas llegadas de peligro. El choque fue trabado y se veía nerviosismo en los conjuntos, preocupados más por no recibir gol, que por atacar. Algo que no gustó a la afición local, que le pedía a sus Tuzos a ir por una anotación.

El siguiente duelo del Club Deportivo Guadalajara será ante el Monterrey. Los Rayados son quinto del campeonato, lugar del cual nadie los bajará. La pelea de los regios está en terminar como segundo general, por lo que no querrán entregar puntos ante los rojiblancos.

Del otro lado, el Pachuca también llega vivo a la última jornada del Torneo Apertura 2025. En su siguente encuentro se medirán a uno de los equipos más irregulares de la Liga MX, Santos Laguna, que por raro que parezca todavía se pueden meter al Play-In, motivo que los hará buscar el triunfo ante los Tuzos.

