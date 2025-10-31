¡De miedo! Estos serán los disfraces de los jugadores de Chivas para el Día de Muertos (VIDEO)

Como ocurre cada año, el Día de Muertos es una fecha en la que muchas personas se disfrazan para salir a la calle a pedir dulces o asistir a una fiesta; en esta ocasión, los jugadores de Chivas presumieron en un video a través de las redes sociales del equipo los disfraces que ocuparán este 2025.

El primero fue Erick Gutiérrez, que reveló que se caracterizará como el personaje de Scary Movie; el Chicharito Hernández y la Hormiga González se disfrazarán de Batman, Cade Cowell de El gato en el sombrero, Alan Mozo del Ferxxo, el ‘Cotorro’ González de Unicornio, Oscar Whalley del Joker, Hugo Camberos de Vegetta y Teun Wilke del Lorax.

Lamentablemente, el único que no conseguirá un disfraz este año es Raúl Rangel, pues dejó en claro que no se caracterizará de ningún personaje, aunque de forma sarcástica el ‘Piojo’ Alvarado dijo que ese “sí da miedo” cuando el arquero mexicano comentó que se iba a disfrazar de él mismo.

Chivas en busca de la liguilla directa el fin de semana de Día de Muertos

Las Chivas tienen una misión este fin de semana y es vencer al Pachuca en la Jornada 16 del Apertura 2025 para ir amarrando su pase directo a la liguilla del futbol mexicano, pues una victoria ante los Tuzos facilitaría las cosas para el equipo de Gabriel Milito.

El conjunto de Guadalajara se encuentra en la sexta posición de la tabla general con 23 puntos y detrás de ellos está el conjunto que enfrentarán este fin de semana, un día después del Día de Muertos, con 22 unidades, así que una derrota los vuelve a poner en lugares de play-in.

De igual forma, si pierdes y el Tijuana logra una victoria en esta decimosexta fecha del Apertura 2025, podrían mandar a las Chivas hasta el octavo puesto de la general del torneo local, así que la victoria es obligatoria para el Rebaño Sagrado de Gabriel Milito.

😍 ¡Los mejores de la Jornada 15! 🔥



Luis Romo, Armando González, Efraín Álvarez, y nuestro profesor, Gabriel Milito, fueron elegidos por la @LigaBBVAMX como lo mejor de la jornada pasada 👏🏻 pic.twitter.com/FzybqCJ54I — CHIVAS (@Chivas) October 30, 2025

¿Cuáles son los últimos dos partidos de Chivas en el Apertura 2025?

Las Chivas no tendrán un cierre fácil de torneo, pues tendrán que medirse ante dos escuadras que se encuentran entre los primeros siete lugares de la tabla general y su pase directo a la liguilla del futbol mexicano está aún en juego en las últimas dos jornadas.

Primero tendrán que enfrentar al Pachuca, un equipo que inició muy bien el torneo, pero poco a poco se fue desinflando. Los Tuzos querrán vencer al Guadalajara para meterse ellos en los puestos directos a liguilla.

El último encuentro del Rebaño Sagrado en el certamen será ante nada más ni nada menos que el Monterrey, club que está en la quinta posición de la competencia y que aún puede pelear por el liderato del certamen, así que saldrán en busca de la victoria sobre las Chivas.

