Alan Pulido ya tiene las metas hechas para salir de Chivas con destino a un histórico de la Liga MX

El delantero de las Chivas, Alan Pulido, no cumplió con lo esperado en la segunda etapa que vive con el Guadalajara. Se la pasó más tiempo lesionado y fuera de las canchas que ayudando al equipo a marcar goles. Su nuevo destino podría estar escrito y él con las maletas hechas para cambiar de rumbo.
Alan Pulido sería el nuevo delantero de los Pumas de la UNAM para el Clausura 2026 y dejaría a Chivas. Todo es un rumor que va tomando fuerza, pero los del Pedregal necesitan un delantero y él quiere recuperar su nivel; sin embargo, sus números no son lo mejor para un equipo que sigue sin poder levantar su nivel.
El delantero suma con el Guadalajara solamente cinco juegos y en dos lo hizo de titular. Después de eso, continuaron las lesiones y no ha regresado a las canchas. En 249 minutos, no marcó ningún gol y él, como Chicharito, son las principales opciones para salir del Rebaño.
Dodgers vs Blue Jays: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Juego 6 de la Serie Mundial 2025?
También te puede interesar:
- CHIVAS: ¡OFICIAL! El Rebaño Sagrado rompe el mercado y firma a esta estrella
- ¿Quién es la hijastra de Omar Bravo que lo denunció?
- ¿Neymar Jr. a los Pumas?, esto se sabe al momento del fichaje del astro brasileño con el club de la Liga MX
Alan Pulido, un histórico de Chivas
Alan Pulido no ha rendido lo esperado en su segunda etapa en Chivas, pero al final de cuentas es un líder e histórico del equipo. El tamaulipeco es el último campeón goleador del conjunto. Lo logró en el Apertura 2019 con 12 dianas y también levantó el más reciente título de los rojiblancos en 2017.
A inicios de este 2025, Alan Pulido regresó al Guadalajara. Su principal objetivo era ayudar al equipo a marcar goles y ser poderoso al frente, pero no lo pudo lograr. En 2019 se fue con destino a la MLS después de tener algunas diferencias con Ricardo Peláez, director deportivo en dicho momento.
Si su destino es llegar a los Pumas, se volvería a encontrar con José Juan Macías. Se dijo por un largo periodo de tiempo que no se llevaban bien y tuvieron muchos roces en el Guadalajara, ya que Alan Pulido no quería ser opacado por el canterano.