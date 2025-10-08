¿Quién es la hijastra de Omar Bravo que lo denunció?

Todo lo que se sabe de la hijastra de Omar Bravo

El exfutbolista Omar Bravo está en medio de la polémica porque está acusado de abuso sexual a una menor de edad, por lo que el deportista está encarcelado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco.

Quién fuera una gran estrella del balompié por ser uno de los máximos goleadores de las Chivas, ahora está involucrado en un caso de un delito grave, lo cual ha sacado a la luz más situaciones turbias relacionadas con el exfutbolista.

A Omar Bravo se le acusa de haber abusado de su hijastra, una menor de edad que logró grabar la agresión y mostrar la evidencia para que le creyeran que estaba siendo víctima de abuso de parte del exjugador.

¿Quién es la hijastra de Omar Bravo que lo acusó de abuso?

La hijastra de Omar Bravo es una menor que tenía 11 años de edad cuando comenzó el abuso, esto data el 2019, actualmente la víctima tiene 17 años, aproximadamente.

La menor denunció el delito con su mamá, pero no le creyó, entonces grabó la agresión para que le creyera y ahora este video de Omar Bravo está en poder de la Fiscalía como evidencia del delito que se le acusa.

En un inicio se creyó que la ex pareja de futbolista, Claudia Casas, es quien estaba involucrada en el caso, ya que ella y el deportista tienen una hija juntos, pero la propia Claudia salió a desmentir y reveló el nombre de la mamá de la víctima que acusa a Omar Bravo.

Omar Bravo detenido por presunto abuso sexual infantil ı Foto: Fiscalía de Jalisco

En un comunicado la mujer afirmó que ella siempre ha tenido una relación cordial con el exgoleador. “Compartir que ni mi hija ni yo tenemos relación alguna con al denuncia. La información correcta es que la denunciante es Cecilia Acevedo, madre de la víctima”, señaló la ex de Omar Bravo en el mensaje.

Sin embargo, también resurgió, a raíz de la acusación, que Omar Bravo embarazó a Claudia Casas cuando ella tenía tan solo 15 años de edad, es decir, era menor de edad.

Actualmente, Omar Bravo tiene 45 años de edad y cuando habrían comenzado los hechos de los que está en la cárcel él tenía 39 años.