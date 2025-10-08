Claudia Casas, ex de Omar Bravo, pide que no se le vincule con detención del exfutbolista por esta razón

Claudia Casas pide que no ser vinculada con la detención de Omar Bravo

El 4 de octubre el exfutbolista Omar Bravo fue detenido en Zapopan, Jalisco, luego de haber sido denunciado por presunto abuso en contra de una menor de edad.

Debido a esto, el exgoleador se encuentra bajo prisión preventiva en el penal de Puente Grande, de acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

Ante esto, se comenzaron a difundir especulaciones respecto a quién podría haber sido la denunciante, por lo que el nombre de Claudia Casas comenzó a circular junto con la información que se conoce hasta el momento sobre este caso.

Por esta razón este miércoles por la tarde se compartió un comunicado en el que Claudia Casas pide que no se le vicule con el caso del exgoleador de las chivas, Omar Bravo, quien recientemente fue detenido por presunto abuso sexual infantil agravado.

De acuerdo con esta información compartida en redes sociales, quien fuera candidata a diputada local del Distrito 12 Santa Lucía del Camino, Oaxaca, pidió que no se le relacionara con la denuncia que vinculó a proceso al exfutbolista.

Apuntó que tanto ella como su hija no tienen relación alguna con esta denuncia, pues ellas han tenido una relación respetuosa y coordinal con Omar, y preció que ellas no tienen conocimiento alguno sobre la información que compete a lo ocurrido.

Asimismo, Claudia Casas precisó que la denunciante fue Cecilia, quien es madre de la presunta víctima de Omar “N”, por lo que pidió que se respete la privacidad y la integridad de ella y de la hija que comparte con el detenido.

“Reitero que mi hija mantiene una relación de padre e hija con el Futbolista Omar Bravo y que él ha asumido su responsabilidad respetuosa y previamente acordada. Esperamos que se respete esta relación y se evite cualquier daño adicional a nuestra familia. Agradezco su atención y empatía.” concluyó Claudia Casas en el comunicado.

Claudia Casas y su comunicado de prensa ı Foto: Facebook Soy Claudia Casas

¿Por qué vincularon a Claudia Casas con la detención de Omar Bravo?

Claudia Casas y Omar Bravo habrían tenido una relación sentimental cuando el exfutbolista aún no había comenzado su carrera profesional.

Ambos tuvieron una hija, quien conforme a lo recientemente compartido por Claudia tiene una relación coordial con el exgoleador de las Chivas del Guadalajara.

Se comenzó a especular que Claudia podría estar relacionada con la detención de Omar “N” luego de que se volviera a retomar un escándalo que salió a la luz 2014 en una revista digital.

En un artículo se compartió que Omar y Claudia habrían comenzado una relación sentimental en el año 2000, cuando presuntamente esta tenía 14 años de edad, y el exgoleador tenía 20 años de edad.