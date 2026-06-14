España vs Cabo Verde: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego del Grupo H de la Copa del Mundo 2026

España y Cabo Verde ponen en marcha la actividad del Grupo H de la Copa del Mundo 2026.

España, actual campeona de Europa y una de las principales candidatas a coronarse en la Copa del Mundo 2026, debuta en el principal torneo de la FIFA este lunes 15 de junio contra la debutante Cabo Verde en la apertura del Grupo H. El Estadio Atlanta recibe este duelo, uno de los 27 inéditos en la fase de grupos de la justa tripartita.

Después de tres Mundiales en los que han sufrido tempranas eliminaciones, Lamine Yamal (quien estaría en perfecta condiciones para jugar) y compañía quieren llevar a La Roja de nueva cuenta a las últimas instancias en el magno certamen, lo que ocurrió por última vez con el título obtenido en Sudáfrica 2010.

🎙️ "El partido ante Cabo Verde es el más importante del Mundial".



📺 Puedes ver aquí la rueda de prensa de Luis de la Fuente en el Atlanta Stadium de manera íntegra: https://t.co/5GwFYsWnfP #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/efmSGQa0TE — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 14, 2026

Cabo Verde, por su parte, es una de las cuatro selecciones debutantes en la Copa del Mundo 2026. El valor de su plantilla es de 30 millones de dólares. La de España está tasada en 1.35 mil millones de billetes verdes, de acuerdo con información de Transfermarkt.

¿En qué canal pasan EN VIVO el España vs Cabo Verde?

El partido entre España y Cabo Verde, correspondiente al Grupo H de la Copa del Mundo 2026, se jugará este lunes 15 de junio en el Estadio Atlanta, en Estados Unidos. El balón comenzará a rodar en punto de las 10:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo y en exclusiva en la señal de Vix.

Fecha : Lunes 15 de junio

Hora : 10:00

Estadio : Atlanta

Transmisión: Vix

Posibles alineaciones de España y Cabo Verde

ESPAÑA : Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Ferrán Torres, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal.

CABO VERDE: Vozinha, Steven Moreira, Logan Costa, Roberto Lopes, Stopíra, Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Telmo Arcanjo, Ryan Mendes, Yannick Semedo y Dailon Livramento.

Luis de la Fuente, convencido de la fortaleza de la media de España

A España le sobran mediocampistas: Pedri, el habilidoso conductor del Barcelona, junto a su compañero de club, Gavi Páez; Fabián Ruiz, doble campeón de la Liga de Campeones con el PSG; y Mikel Merino y Martín Zubimendi, campeones de la Premier League con Arsenal.

“Creo que tenemos el mejor centro del campo del mundo”, declaró Luis de La Fuente, maravillado por la riqueza que tiene a disposición. “Tenemos al Balón de Oro, a Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi. ¿A quién quito? Habrá futbolistas muy buenos que a veces se tendrán que quedar sin jugar”, subrayó.

Y no hay que olvidarse de Lamine Yamal y Nico Williams, los dos extremos que aportan una explosividad extraordinaria.

“El bloque es el mismo, la idea es la misma, pero hay jugadores que siguen creciendo”, comentó Rodri en una entrevista con la Cadena Ser. ”Quizá en la Eurocopa era más sorpresa y ahora son más realidad. Los chavales siguen siendo igual y a nivel futbol, con más experiencia”, agregó.

EVG