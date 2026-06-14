¿Cuándo debuta Messi en el Mundial 2026? Horario y dónde ver Argentina vs Argelia EN VIVO

Lionel Messi debutará en el Mundial 2026 este martes 16 de junio cuando Argentina enfrente a Argelia en la primera jornada del Grupo J.

El encuentro se disputará en el Estadio Kansas City y podrá verse en México por Canal 5, TUDN y ViX Premium, convirtiéndose en uno de los partidos más esperados de la fase de grupos.

La Albiceleste inicia la defensa del título obtenido en Qatar 2022 con la etiqueta de favorita. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega como campeón vigente y con una base que combina experiencia, talento y figuras consolidadas en las principales ligas de Europa.

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Messi va por otro capítulo histórico

A sus 39 años, Lionel Messi disputará su sexta Copa del Mundo, una marca reservada para muy pocos futbolistas en la historia. El capitán argentino ya posee el récord de más partidos disputados en Mundiales con 26 apariciones y buscará ampliar una trayectoria que incluye el título mundial conseguido en Qatar.

Además de Messi, Argentina contará con jugadores clave como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, una generación que mantiene la ambición de volver a pelear por el campeonato.

Lionel Scaloni también podría alcanzar una marca histórica si logra conducir a Argentina a un nuevo título, algo que ningún seleccionador consigue de manera consecutiva desde el italiano Vittorio Pozzo en 1938.

Argelia quiere dar la sorpresa

Del otro lado estará una selección argelina que buscará convertirse en una de las primeras grandes sorpresas del torneo. El conjunto dirigido por Vladimir Petkovic cuenta con futbolistas experimentados como Riyad Mahrez, Nabil Bentaleb, Houssem Aouar y Amine Gouiri.

Aunque Argentina parte como favorita, los africanos llegan con la intención de complicar el debut del campeón mundial y sumar puntos valiosos en un Grupo J que también integran Austria y Jordania.

Un dato curioso es que ambas selecciones nunca se han enfrentado en una Copa del Mundo. Su único antecedente fue un amistoso disputado en 2007, cuando Argentina se impuso por 4-3.

El encuentro contará con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak, quien también dirigió la final del Mundial de Qatar 2022, en la que consagró Lionel Messi y la Selección Argentina.

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