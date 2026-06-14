Tom Brady aparece junto a Bridget Moynahan en la graduación de su hijo | FOTOS

Tom Brady aparece con su exesposa en la graduación de su hijo

El exjugador de la NFL Tom Brady se reunió de nueva cuenta con su exesposa Bridget Moynahan durante la graduación de su hijo mayor Jack, compartieron fotografías del momento que consideran uno de los días de mayor orgullo en su vida.

Tom Brady es conocido en el mundo deportivo por haber sido campeón del Súper Bowl en siete ocasiones, por lo que ha ganado una base de seguidores que aprecian cada momento que el jugador les comparte.

En la serie de fotografías compartidas por Brady en redes sociales se puede apreciar a su hijo Jack portando un birrete y toga en color vino con el escudo de Riverdale Country School.

En la descripción de la publicación Tom Brady aseguró que se sintió muy orgulloso al ver a su hijo acercarse al escenario en donde le entregaron el reconocimiento de graduación, pues esto representaba el comienzo de una nueva etapa en su vida.

Tom Brady, Jack, y Bridget Moynahan ı Foto: @tombrady

“Eres un hijo, hermano, nieto, sobrino y amigo extraordinario, entre muchas otras cosas. Lo que más me alegra es saber quién eres cuando nadie te ve. La forma en que apoyas a tus amigos. La forma en que te preocupas por quienes están pasando por un mal momento” escribió el exjugador de americano.

Además de las fotografías en compañía de sus hijos y familiares; incluyendo a su exesposa Bridget Moynahan, Brady también compartió con sus seguidores una foto del menú con los platillos que disfrutaron durante la celebración.

¿Cuándo se retiró Tom Brady?

Tom Brady se retiró a los 45 años de edad, pues luego de haber concluido su vigésima tercera temporada en la NFL el mariscal de campo decidió retirarse en 2023 siendo el jugador con más campeonatos al poseer 7 anillos del Super Bowl.

En la actualidad el exquarterback de los New England Patriots es un comentarista deportivo de Fox Sport; además, también es un inversionista y empresario.

Pese a que Brady y Moynahan terminaron su compromiso en 2016, ambos acordaron mantener una relación coordial y criar a su hijo en conjunto, con la finalidad de apoyarse y darle lo que necesitaba.

Luego de su divorcio con Bridget Moynahan, Tom Brady se casó con la supermodelo brasileña Gisele Bündchen, con quien mantuvo un matrimonio de 13 años antes de separarse definitivamente en 2022.

Tom Brady y Gisele Bündchen tuvieron dos hijos juntos; Benjamin, quien nació en 2009; y Vivian, quien nació en 2012, además, la modelo considera a Jack como uno de sus hijos y parte de su familia.

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