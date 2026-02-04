Super Bowl: Él es Drake Maye, quarterback de Patriots que podría imponer un récord que ni Tom Brady logró

El quarterback Drake Maye, de los Patriots, en conferencia de prensa previo al Super Bowl

Uno de los jugadores a seguir en el Super Bowl 2026 de la NFL es el mariscal de campo de los New England Patriots, Drake Maye, quien tiene una cita con la historia ante los Seattle Seahawks, pues en caso de ganar estaría imponiendo un récord que en su momento ni Tom Brady pudo establecer.

En caso de ganar Drake Maye se convertiría en el mariscal de campo más joven en conquistar el Super Bowl, imponiendo una marca de 23 años y 127 días, un récord que será difícil de romper.

El quarterback más joven en toda la historia en disputar el Super Tazón fue Dan Marino, con 23 años y 127 días, en el Super Bowl IXX. Aquel duelo los Miami Dolphins perdieron ante los San Francisco 49ers de Joe Montana.

En cuanto a los mariscales de campo que ganaron el duelo por el Vince Lombardi son:

Ben Roethlisberger en el Super Bowl XL con 23 años y 11 meses

Patrick Mahomes en el Super Bowl LIV con 24 años y 4 meses

Tom Brady en el Super Bowl XXXVI con 24 años y 5 meses

Joe Montana en el Super Bowl XVI con 25 años y 5 meses

Russell Wilson en el Super Bowl XLVIII con 26 años y 4 meses

Troy Aikman en el Super Bowl XXVII con 26 años y 5 meses

¿Quién es Drake Maye, mariscal de campo de los Patriots?

Drake Maye es un jugador profesional de futbol americano que juega para los New England Patriots. Nació en Huntersville, Carolina del Norte. Maye viene de una familia deportista, pues su padre también jugó americano como mariscal de campo y basquetbol en la Myers Park High School.

En la universidad jugó para North Carolina con los Tar Heelrs, en donde su padre fue quarterback 25 años atrás. No tardó en destacar, pues aunque en 2021 fue suplente de Sam Howell, los años siguientes fue titular.

En 2022 y 2023 se ganó el puesto estelar. Jugó 30 duelos en el futbol colegial, con 8 mil yardas por aire y 1,200 por tierra, además de 79 touchdowns en total.

En el NFL Draft 2024 fue seleccionado por los Patriots, que estaban necesitados de un mariscal de campo que pudiera llenar los zapatos de Tom Brady, que es una tarea muy pesada. Sin embargo, poco a poco demostró tener buen nivel, al comandar a New England al Super Bowl.

