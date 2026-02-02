¿Qué equipos vendrán a México para jugar la NFL en el Estadio Banorte?

La pregunta del millón, desde que la NFL anunció que regresaba a México, es qué equipos vendrán al Estadio Banorte. Sin que nada se haga oficial todavía, lo que muchos periodistas especializados afirman es que lo más seguro será que San Francisco pueda llegar a la ciudad para dicha fecha.

Uno de los principales conocedores hispanohablantes de la NFL es John Sutcliffe, y el reportero de ESPN dio a conocer varias opciones de franquicias que asistirían al Estadio Banorte a finales de este año. Sin embargo, a quien sí descartó de manera inmediata fue a los Vaqueros de Dallas.

LOS JUEGOS INTERNACIONALES EN 2026 🌎🏈🤩



¿Están listos para ver a su equipo favorito?#MundoNFL pic.twitter.com/lk0gNyxxNT — Mundo NFL (@MundoNFL) February 2, 2026

Dallas no viene a México y sí va a Brasil

Sutcliffe le rompió el corazón a miles de aficionados que soñaban con ver al conjunto de la Estrella Solitaria, pues aseguró que el dueño de los Vaqueros, Jerry Jones, desea ir a Río de Janeiro, pues tiene varios negocios por dichas latitudes.

“Los Cowboys no estarán en México; puede ser San Francisco. Todo dependerá de lo que pase con Seattle en el Super Bowl”, resaltó el comunicador, asegurando que, si Seattle se corona campeón en el Gran Tazón, muchos partidos cambiarían, sobre todo en Australia.

“Estamos felices de traer de vuelta los partidos de temporada regular de la NFL a la Ciudad de México a partir de 2026, reafirmando nuestra profunda y duradera conexión con los aficionados de todo el país”, declaró Arturo Olivé, Director General de NFL México.

El regreso de los partidos de temporada regular de la NFL a la Ciudad de México se suma a la trayectoria de la Liga, que ha disputado cinco partidos en el Estadio Banorte (2005, 2016, 2017, 2019 y 2022).

México tiene a la mayor afición de la NFL fuera de Estados Unidos

Con 40 millones de aficionados a la NFL, la mayor afición fuera de Estados Unidos, y con una oficina en la Ciudad de México desde 1998, la liga se centra en aumentar su presencia durante todo el año mediante iniciativas para los aficionados, el desarrollo del NFL Flag, iniciativas de impacto social y el crecimiento del deporte en todos los niveles.

Actualmente, 10 equipos de la NFL cuentan con derechos de comercialización en México como parte del Programa de Mercados Globales de la Liga, una iniciativa que otorga a los clubes de la NFL derechos internacionales de marketing para construir presencia de marca y aficionados fuera de los Estados Unidos a través de la participación de estos en diversos eventos, así como oportunidades comerciales.