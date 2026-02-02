NFL anuncia apuesta de largo plazo en México junto a TelevisaUnivision y el Estadio Banorte.

La National Football League (NFL) confirmó su regreso a la Ciudad de México con partidos de temporada regular durante los próximos tres años, a partir de la temporada 2026, en un anuncio que va más allá de un solo juego y que refleja una estrategia de largo plazo basada en socios locales clave.

El eje operativo del acuerdo será el Estadio Banorte, recinto que volverá a albergar futbol americano oficial de la NFL y que se consolida como la casa de la liga en México. El estadio, en proceso de remodelación, ya ha sido escenario de encuentros históricos y ahora se perfila como pieza central para garantizar continuidad, experiencia para el aficionado y capacidad logística en un esquema multianual.

En paralelo, la NFL anunció la extensión de sus derechos de transmisión con TelevisaUnivision, su socio mediático en México desde hace más de 60 años. La renovación permitirá mantener una amplia cobertura en televisión abierta, con los partidos y la programación de la liga disponibles para millones de aficionados a través de Canal 5 y Canal NU9VE.

Este modelo —estadio, transmisión y activación local— no es nuevo para la liga. En anuncios previos, como el regreso de juegos oficiales en 2016 y 2019, la NFL ya había subrayado la importancia de contar con aliados estratégicos en México para sostener su presencia. En aquellos años, el entonces Estadio Azteca, socios comerciales y la televisión abierta fueron parte del engranaje que permitió el retorno del futbol americano al país tras una década de ausencia.

Luego de la pausa obligada por la pandemia, la liga retomó esa ruta en 2022 con un nuevo partido en la capital, reafirmando que México sigue siendo una plaza prioritaria dentro de su calendario internacional. El anuncio hecho hoy profundiza esa visión: no se trata de un evento aislado, sino de una presencia continua durante al menos tres temporadas.

De acuerdo con la NFL, México cuenta con cerca de 40 millones de aficionados, la mayor base fuera de Estados Unidos. A ello se suma una operación local permanente desde 1998 y programas de desarrollo como NFL Flag, que refuerzan el vínculo con nuevas generaciones y convierten a cada partido oficial en la culminación visible de un trabajo que se extiende durante todo el año.

El regreso a la Ciudad de México también se inscribe en un contexto global de expansión. Para 2026, la NFL tendrá nueve partidos internacionales de temporada regular en distintas sedes del mundo, la cifra más alta en su historia, lo que coloca a nuestro país en una lista selecta junto a ciudades de Europa, Sudamérica y Australia.

Con el Estadio Banorte como sede, TelevisaUnivision como socio mediático y una afición consolidada, la NFL apuesta por un modelo probado para seguir creciendo en México. La jugada confirma que México no solo es una parada atractiva en el calendario, sino un mercado estratégico en el plan internacional de la liga.

