¡OFICIAL! La NFL confirma su regreso a México para el 2026 tras cuatro años de ausencia

La NFL regresa a México en la temporada del 2026, después de cuatro años de ausencia.

La NFL volverá a México este 2026 después de cuatro años de ausencia. Roger Goodell, comisionado de la liga, reveló que dos franquicias jugarán en el Estadio Azteca en la próxima temporada de la liga de futbol americano más importante alrededor del mundo. No reveló todavía qué equipos vendrán.

Roger Goodell confirmó el regreso de la NFL a México en el inicio de la semana del Super Bowl LX, que el próximo domingo 8 de febrero disputarán los Seattle Seahawks y los New England Patriots. El comisionado dijo que el partido de la liga en nuestro país será en noviembre o diciembre de este año.

La NFL no viene a México desde el 21 de noviembre del 2022, cuando los San Francisco 49ers derrotaron por marcador de 38-10 a los Arizona Cardinals en la cancha del Estadio Azteca, un lunes por la noche.

¿Por qué la NFL no viene a México desde el 2022?

La NFL no vino a México del 2023 al 2025 debido a los trabajos de remodelación en el Estadio Azteca con miras al Mundial 2026, evento en el que el país será coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

Si bien las obras de remodelación en el Coloso de Santa Úrsula comenzaron en el segundo semestre del 2024, originalmente estaban pactados en el 2023, motivo por el cual se descartó a México para uno de los juegos internacionales en las tres temporadas más recientes.

El comisionado Roger Goodell confirmó que la próxima temporada habrá NFL Mexico City Game. 🇲🇽🏈

Muy pronto, más detalles. 👀



Commissioner Roger Goodell confirmed that there will be an NFL Mexico City Game next season. 🇲🇽🏈

More details coming soon. 👀@NFL pic.twitter.com/KZTLyBq9xH — NFL México (@nflmx) February 2, 2026

NFL firma acuerdo multianual para juegos de temporada regular en Madrid

La NFL anunció el lunes que escenificará más partidos de su temporada regular en Madrid. La liga informó que alcanzó un acuerdo multianual para seguir jugando en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española.

No se especificó de inmediato la duración del nuevo acuerdo ni qué equipos jugarán en 2026.

El primer partido de temporada regular de la NFL en España se jugó en el Bernabéu el pasado noviembre, cuando los Dolphins de Miami derrotaron 16-13 a los Commanders de Washington en tiempo extra ante una multitud de 78,610 aficionados.

Fue el séptimo —y último— partido internacional de la temporada, la mayor cantidad en un solo año para una liga que continúa expandiéndose globalmente.

La NFL jugó por primera vez en Dublín y Berlín en 2025. También regresó por segundo año consecutivo a Sao Paulo y realizó tres partidos más en Londres.

EVG