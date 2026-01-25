Conoce cuándo, a qué hora y dónde ver GRATIS y EN VIVO el Super Bowl LX de la NFL

Seattle se vera las caras con los Patriots en el Super Bowl LX.

Los New England Patriots y los Seattle Seahawks/Los Angeles Rams se enfrentarán el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California, en el Super Bowl LX de la NFL para definir al monarca de la liga de futbol americano más importante del mundo.

El Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, recibirá el esperado enfrentamiento, mismo que comenzará a las 17:30 horas tiempo del Centro de México. En Santa Clara serán las 15:30 horas cuando comience el partido en el que el ganador levantará el trofeo Vince Lombardi.

¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el Super Bowl LX de la NFL?

El Super Bowl LX de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks se llevará a cabo en el Levi’s Stadium y será transmitido en vivo y gratis por las señales de Canal 5 y Azteca 7.

El partido que definirá al campeón de la NFL el próximo 8 de febrero también podrá verse en Vix, ESPN y Fox Sports.

¿Cuándo fue el último Super Bowl en Santa Clara?

Una década ha pasado desde la más reciente ocasión en la que el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, fue sede del Super Bowl de la NFL.

Aquel 7 de febrero del 2016, los equipos que disputaron el trofeo Vince Lombardi fueron los Carolina Panthers y los Denver Broncos. Los de Colorado se alzaron con el título al imponerse por marcador de 24-10 en el estadio de os 49ers.

El Super Bowl LX será apenas el segundo que se lleve a cabo en Santa Clara, pues las otras ediciones del evento en California han sido en las ciudades de Los Ángeles, San Diego, Stanford, Pasadena e Inglewood.

¿Quién ganó el último Super Bowl de la NFL?

Los Philadelphia Eagles son los vigentes campeones de la NFL. La franquicia de Pensilvania superó por pizarra de 40-22 a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LIX.

El Caesars Superdome en Nueva Orleans, Luisiana, fue el recinto en el que los Eagles impidieron que los Chiefs se convirtieran en el primer equipo de la NFL en ganar tres Super Bowls de manera consecutiva.

EVG