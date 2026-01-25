Patriots vence a los Broncos en el Campeonato de Conferencia y es el primer invitado al Super Bowl LX

New England Patriots consigue el Campeonato de la Conferencia Americana y con eso adjudican su boleto para disputar el Super Bowl LX el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California. El conjunto comandado por Drake Maye derrotó por una posesión de balón a los Broncos para un resultado de 10-7 en el marcador.

Lamentablemente para los de Denver, no pudieron contar con su mariscal de campo titular, Bo Nix, quien dirigió los hilos del equipo dentro del emparrillado durante toda la temporada hasta la Ronda Divisional, pero después del encuentro ante los Buffalo Bills, se confirmó su lesión en el tobillo.

El compromiso en la cancha del Empower Field at Mile High estuvo muy cerrado durante los cuatro cuartos, además de que la nieve se hizo presente en Denver, lo que complicó aún más las acciones en el emparrillado para ambas escuadras.

The @Patriots overcome the snow to head to the Super Bowl! 🏆 pic.twitter.com/O7bPlo1ZsO — NFL (@NFL) January 25, 2026

El marcador se abrió al minuto 10 del primer cuarto; fueron los Broncos quienes lograron su primera anotación del encuentro gracias a un gran pase de Jarrett Stidham y la recepción de Courtland Sutton en las diagonales.

La respuesta de los Patriotas llegó hasta el segundo capítulo del Campeonato de Conferencia; fue Drake Maye quien encontró un hueco en la línea defensiva de los Broncos y se escapó cinco yardas para arribar a la tierra prometida para igualar el marcador con el punto extra de Andrés Borregales.

La segunda mitad del partido se complicó para ambos equipos por la caída de nieve en el estadio, pero en el tercer cuarto apareció el pateador de Nueva Inglaterra para darle la ventaja y la victoria a su equipo con 20 minutos por jugarse en Denver.

El resto del encuentro fue ida y vuelta por parte de las dos franquicias pero sin poder anotar o conseguir tres puntos más con una patada. En el último cuarto del cotejo, los Broncos tuvieron la oportunidad de igualar el tablero, lamentablemente Wil Lutz erró el gol de campo y en la siguiente oportunidad a la ofensiva, Jarrett Stidham sufrió una intercepción.

Con esta victoria, los Patriots acceden al Super Bowl LX y también se convierten en campeones de la Conferencia Americana por decimosegunda vez en la historia de la franquicia de Nueva Inglaterra. La última vez que llegaron al Súper Tazón fue en 2019 cuando vencieron a Los Ángeles Rams en Atlanta.

Será el próximo domingo 8 de febrero cuando los New England Patriots salgan a la cancha del Levi’s Stadium en busca de su séptimo título de la NFL y convertirse en el máximo ganador en solitario del Vince Lombardi.

DCO