Patriots vence a Texans y avanza a la final de la Conferencia Americana de la NFL contra Broncos

Drake Maye y los Patriots vencieron a los Texans para avanzar a la final de la Conferencia Americana de la NFL.

Los New England Patriots y Drake Maye clasificaron a su primera final de conferencia desde la temporada del 2018, luego de que derrotaron 28-16 a los Houston Texans en el Estadio Gillette, y ahora disputarán el título de la final de la Conferencia Americana de la NFL y el pase al Super Bowl contra los Denver Broncos.

Los Pats se pusieron en ventaja en el primer cuarto gracias a un touchdown de DeMario Douglas, pero los Texans respondieron pronto con un gol de campo de 25 yardas de Ka’imi Fairbairn.

El equipo de Houston revirtió el marcador en los primeros momentos del segundo cuarto con un touchdown de Christian Kirk. La ventaja de la visita se esfumó pronto, pues Marcus Jones interceptó un pase de CJ Stroud y avanzóm 26 yardas para convertir.

Stefon Diggs aumentó la diferencia en favor de los Pats antes del medio tiempo y los de casa ya ganaban por 11 puntos de diferencia.

Los Texans recortaron la desventaja con dos goles de campo de Ka’imi Fairbairn en el tercer cuarto, para irse al último con un déficit de cinco puntos.

Kayshon Boutte aseguró en los albores del último cuarto el touchdown de la victoria y de la clasificación de Nueva Inglaterra a la final de la Conferencia Americana contra los Denver Broncos.

Patriots vuelve a una final de la AFC

Los Patriots regresan a una final de Conferencia Americana después de ocho años. No ganaban un duelo de ronda divisional desde la Temporada del 2018, cuando doblegaron a los Kansas City Chiefs (37-31) en el Arrowhead Stadium.

Aquel duelo se llevó a cabo el 20 de enero del 2019 y con la victoria sobre los Chiefs, los Pats clasificaron al Super Bowl, donde se alzaron con el trofeo Vince Lombardi tras su victoria de 13-3 sobre Los Angeles Rams.

¿Cuándo es el partido entre Patriots y Broncos?

La final de la Conferencia Americana de la NFL entre los Patriots y los Broncos se llevará a cabo el próximo domingo 25 de enero.

El Empower Field at Mile High será la sede del encuentro entre Nueva Inglaterra y Denver, mismo que comenzará a las 14:00 horas del Centro de México.

