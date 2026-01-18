Senegal gana la Copa Africana sobre Marruecos tras polémica y caos que detuvo el juego, y un penalti fallado

Senegal se proclamó campeón de la Copa Africana de Naciones luego de vencer 1-0 al anfitrión Marruecos, en un partido que se detuvo unos momentos en tiempo extra por polémica arbitral tras un dudoso penalti que el árbitro marcó en favor de los locales.

Papel Gueye hizo el gol del triunfo y del título para los senegaleses al minuto 94 del primer tiempo extra en el Prince MoulayAbdellah Stadium.

Some said he missed on purpose but I say it’s not on purpose



Worst Penalty ever, he had one job to win his country the AFCON and he decided to gamble with it



What a shame Brahim Diaz 🫵 pic.twitter.com/ED5nfvWIyU — Lacastar.base.eth (@A_Lacastar) January 18, 2026

Senegal se quería salir del estadio porque le dieron un penal a Marruecos en el último minuto, pero regresaron a jugar, Brahim Díaz tiró el penal a lo Panenka y lo falló.



Y acaban de meter este GOLAZO en tiempos extras para ir ganando.



Locura.



pic.twitter.com/ZE3W1Pky33 — Roberto Haz (@tudimebeto) January 18, 2026

La polémica se presentó en la recta final del tiempo reglamentario, luego de que el silbante indicó un penalti para Marruecos por una falta sobre Brahim Diaz, quien cayó en el área tras un supuesto jalón.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Barcelona no puede ante la Real Sociedad y sufre su primer descalabro del 2026

Jugadores de Senegal abandonan la cancha en señal de protesta

La decisión del árbitro generó la molestia de los integrantes de Senegal, a grado tal que Pape Thiaw, entrenador de los Leones de la Teranga, le pidió a sus jugadores que abandonaran el campo en señal de protesta.

Sadio Mané, capitán de Senegal, mostró prudencia y jerarquía y fue hasta los vestidores para sacar a sus compañeros, quienes volvieron a la cancha a los 22 minutos del tiempo agregado.

Brahim Diaz, atacante del Real Madrid, cobró el penalti a favor de Marruecos y lo falló. Cobró a lo Panenka y entregó el balón a Édouard Mendy, quien no se lanzó.

Aficionados de Senegal se meten a la cancha

La decisión llevó a peleas entre algunos de los suplentes de Marruecos y Senegal. Luego, los aficionados senegaleses saltaron entre los fotógrafos e intentaron invadir el campo desde atrás de una de las porterías. Uno de ellos lanzó una silla al campo mientras eran retenidos por una larga fila de policías.

No estaba claro si la final de la Copa Africana de Naciones podría continuar. Pero la policía antidisturbios llegó para ayudar a sus colegas y el tiempo extra comenzó con una línea de seguridad frente a los aficionados de Senegal.

Papel Gueye anotó en el cuarto minuto del tiempo extra cuando barrió el balón al ángulo superior derecho con su zurda.

EVG