¡De terror! Celebración de un gol termina en impactante golpe en la cabeza en la Copa Africana de Naciones (VIDEO

El acrobático festejo de Patson Daka no salió de la mejor manera en la Copa Africana de Naciones.

Una celebración de un gol en la Copa Africana de Naciones en Marruecos terminó en un impactante golpe en la cabeza. La víctima fue el delantero zambiano Patson Daka, quien ejecutó mal un festejo acrobático tras anotar en el duelo entre su selección y Malí, pues perdió el equilibrio y cayó de forma incómoda sobre su cuello.

Patson Daka convirtió de cabeza al minuto 92 el gol con el que Zambia consiguió el empate definitivo 1-1 ante Malí, que ganaba el encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo A del certamen continental desde el 61′ con anotación de Lassine Sinayoko.

WTF.. Patson Daka landed on his neck trying to do a backflip celebration after scoring a last minute goal for Zambia against Mali 😭😭😭 pic.twitter.com/vmuSkaSmbX — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) December 22, 2025

El atacante de Zambia no contuvo la euforia tras su agónico tanto, por lo que intentó de manera fallida una celebración acrobática, misma que no salió de la mejor manera al caer de fea forma sobre su cuello, lo que generó preocupación entre todos los futbolistas, los integrantes del cuerpo técnico y los aficionados presentes en el cotejo efectuado en el Mohammed V Stadium de Casablanca.

¿Cómo está el delantero de Zambia tras su golpe en la cabeza en la Copa Africana de Naciones?

El cuerpo médico de Zambia ingresó de inmediato al terreno de juego para atender a Patson Daka, quien momentos después se puso de pie y continuó con su festejo.

Reportes locales indican que no se identificaron daños importantes en el cuello del atacante del Leicester City, quien seguirá bajo observación para descartar alguna otra complicación tras este incidente.

Patson Daka, de 27 años de edad, tiene una década representando a la selección de Zambia, con la que debutó el 10 de mayo del 2015. Juega en la Premier League desde el 2021, cuando se unió a las filas del Leicester City.

¿Quién es el máximo ganador de la Copa Africana de Naciones?

Egipto es el máximo ganador de la Copa Africana de Naciones con siete títulos hasta el momento, el más reciente de ellos en la edición del 2010, que se llevó a cabo en Angola.

Costa de Marfil disputa la actual Copa Africana de Naciones como el campeón defensor luego de que en el 2023 aprovechó su condición de local para coronarse en la justa continental por tercera ocasión en su historia.

EVG