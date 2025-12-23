Chivas recibe brutal humillación por una estrella mundial en un evento y el VIDEO ya le dio la vuelta al mundo

Jugadores de Chivas se lamentan tras su eliminación en los cuartos de final del Apertura 2025.

El estadounidense Je’Von Evans, famoso luchador de la WWE, se ganó la animadversión de la afición de Chivas después de que en un evento rechazó un jersey del Rebaño, el cual le había sido entregado por un aficionado del equipo rojiblanco, que inclusive le puso el nombre del gladiador a la playera.

El hecho ocurrió en la Arena Guadalajara durante el evento Guerra de Titanes AAA. Al ingresar al recinto camino al ring, un fan le dio la camiseta del Guadalajara a Je’Von Evans, quien la tomó de manera breve, la observó y posteriormente la lanzó de regreso al público.

Le dan una playera de chivas a luchador de la WWE #JevonEvans y la manda al carajo. Jajajajaja 😂😂



Esa porquería no la quiero. Y no lo culpo mucha 💩💩 #LaBurlaNacional #Chivas 🤮 pic.twitter.com/PuSZYarpX7 — 🦅 El PsicoLoco del fútbol ⚽️ (@ImArthurcrack) December 23, 2025

La reacción del luchador de la WWE al despreciar el jersey de las Chivas generó reacciones divididas entre los aficionados, pues algunos de ellos lo abuchearon, pero otros lo aplaudieron, lo que reveló cuales de los presentes no son simpatizantes del Rebaño.

Luchador sigue su camino tras despreciar playera de las Chivas

Durante unos segundos, Je’Von Evans hizo pensar que se quedaría con el jersey de las Chivas, pues miró a las cámaras con la playera y se la midió por fuera, aparentemente para ver cómo le quedaba.

Sin embargo, el luchador de la WWE rechazó el detalle del aficionado del Rebaño y de inmediato siguió su camino hacia el ring, no sin antes detenerse un momento con unos fans que lo aclamaron con emoción.

¿Quién es Je’Von Evans, el luchador que despreció un jersey de las Chivas?

Malachi Jeffers, mejor conocido como Je’Von Evans, es un luchador profesional estadounidense que trabaja para la WWE, concretamente en la marca NXT.

Hizo su debut el 26 de enero del 2018, con solamente 13 años de edad, con el nombre de Kid Blacka Merica. En enero del 2019 cambió su nombre a Jay Malachi.

El agosto del 2022, Je’Von Evans debutó con AEW con una derrota a manos de Fuego Del Sol para AEW Dark, y fue en el 2023 cuando se unió a las filas de la WWE.

El principal logro del luchador de 21 años de edad hasta el momento con la WWE es el Iron Survivor Challenge del 2025, después de una caótica lucha de 25 minutos.

