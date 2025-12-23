¿Quién es María Sol, la hermana de Lionel Messi que sufrió un accidente automovilístico?

María Sol es la menor de los tres hermanos que tiene Lionel Messi. La familiar del veterano futbolista argentino sufrió un accidente automovilístico en Miami, Florida, lo que ha generado preocupación en el entorno de la familia de La Pulga, pues además el hecho ocurrió pocos días antes de que María Sol se casara.

Según reportes de la gente cercana al exBarcelona, María Sol perdió el control de su vehículo en las calles de Miami, lo que derivó en que sufriera un fuerte impacto frontal contra una pared. La hermana del campeón mundial se dirigía con sus familiares para pasar con ellos la semana de Navidad.

¿Cuál es el estado de María Sol, hermana de Lionel Messi?

Los servicios de emergencia actuaron de inmediato tras el accidente de María Sol, la hermana menor de Lionel Messi. La joven de 32 años de edad sufrió algunas quemaduras y graves fracturas, pese a lo cual se encuentra fuera de peligro y solamente necesitará rehabilitación.

Celia Cuccittini, la mamá del futbolista del Inter Miami, confirmó detalles del accidente a la prensa local. Según el informe médico, la hermana de La Pulga sufrió fracturas en dos de sus vértebras, además de lesiones de consideración en el talón y en una de sus muñecas.

El tratamiento de María Sol Messi debe ser integral y muy cuidadoso, principalmente por las quemaduras que sufrió en el accidente automovilístico.

María Sol, hermana de Lionel Messi, pospone su boda

El accidente automovilístico que tuvo María Sol obligó a la hermana de Lionel Messi a posponer su boda con Julián Arellano, director técnico de la Sub-19 del Inter Miami, la cual estaba programada para llevarse a cabo el próximo 3 de enero en Rosario, Argentina.

Hasta el momento se desconoce cuándo se llevará a cabo la celebración, pues todo dependerá del tiempo de recuperación de la hermana menor de Lionel Messi.

¿Quiénes son los otros hermanos de Lionel Messi, además de María Sol?

Rodrigo y Matías son los otros dos hermanos del futbolista argentino Lionel Messi. Los tres son mayores que María Sol, la única mujer. El astro del Inter Miami es el tercero de los cuatro.

Con 45 años de edad, Rodrigo es el mayor de los hermanos Messi Cuccittini. Le sigue Matías, quien es dos años menor que el hermano más grande.

Lionel Messi, con 38 años, es el tercero en la lista y le lleva seis a María Sol, la más chica de todos. Rodrigo, su hermano mayor, ha estado involucrado en la gestión de la carrera del formado en el Barcelona.

