¡Reprobable! Visita de Lionel Messi a India termina en terrible violencia y caos (VIDEO)

La visita de Lionel Messi a la India no fue lo que se esperaba por parte de los aficionados, que terminaron invadiendo la cancha del Estadio Salt Lake en la ciudad de Calcuta por los problemas de logística por parte de la empresa organizadora del evento.

Las gradas del estadio se abarrotaron de fanáticos del astro argentino que portaban la playera de la Selección de Argentina y traían pintados en la cara los colores de la bandera del país de Lionel Messi; sin embargo, el delantero del Inter Miami solo estuvo 20 minutos en el recinto, lo que generó el enojo de los asistentes.

A pesar de que Lionel Messi estuvo dando algunos pases con varias personas, el escaso tiempo que el argentino estuvo en la cancha no fue del agrado de los aficionados, que terminaron invadiendo la cancha, generando violencia y caos, pues comenzaron a romper y quemar unas carpas que se encontraban en la cancha.

🇮🇳🇦🇷 | LO ÚLTIMO: La policía detuvo al organizador principal de la gira de Lionel Messi por la India después de que los aficionados destrozaran asientos, lanzaran objetos e invadieran el campo del Estadio Salt Lake de Calcuta cuando el astro del fútbol solo hizo una breve… pic.twitter.com/bQ1dMeyiBs — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 13, 2025

Lionel Messi asistió a la India para develar su estatua

Lionel Messi no solo visitó la India para estar en el Estadio Salt Lake con sus fanáticos, sino que también viajó a la ciudad de Calcuta para develar su impresionante estatua que está en la misma calle que la de Diego Armando Maradona.

El delantero y campeón con el Inter Miami será el encargado de inaugurar esta estatua en la ciudad del país asiático, pero esta figura gigantesca que muestra a Lionel Messi con la Copa del Mundo también estará en Hyderabad y Mumbai.

Pero Lionel Messi no está solo, pues su compañero en la Selección de Argentina Rodrigo De Paul y su amigo Luis Suárez viajaron a la India con él, para estar presentes en el “GOAT Tour”, el cual también incluye la asistencia del astro argentino al partido Hyderabad GOAT Cup, el cual se llevará a cabo en el Estadio Internacional Rajiv Gandhi, duelo de famosos en formato de siete contra siete.

¡IMPRESIONANTE!



En Calcuta, India, ya está lista la estatua de Messi, en la misma calle que la de Maradona.

La inaugurará el astro argentino esta semana, en su visita a la ciudad. pic.twitter.com/WhKqVLhBvM — Periodistán (@periodistan_) December 9, 2025

Lionel Messi ya se prepara para la Copa del Mundo del 2026

Lionel Messi ya disputó su último partido en las Eliminatorias Mundialistas de la Conmebol y todo indica que la Copa del Mundo del 2026 será la última edición del torneo de la FIFA que el delantero de 38 años jugará con la Selección de Argentina.

A pesar de que Messi tiene contrato con el Inter Miami hasta el 2028, el siguiente año sus fanáticos podrían estar viendo sus últimos partidos con la camiseta Albiceleste, así que habrá que disfrutar de su futbol en el Mundial 2026.

Además, el equipo que dirige Lionel Scaloni estará en busca del bicampeonato de la Copa del Mundo, una misión muy difícil, pero que podrían conseguir con la generación de futbolistas que presumen.

DCO