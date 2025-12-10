Lionel Messi y la impresionante estatua en su honor que es todo un fenómeno en India (VIDEO)

Con motivo de la visita de Lionel Messi a India, en el país asiático ya luce una impresionante estatua de 70 metros de altura en la ciudad de Calcuta, donde el futbolista argentino estará el viernes 12 de diciembre en el denominado “GOAT Tour”, recorrido en el que también visitará las capital Nueva Delhi.

El actual jugador del Inter Miami, equipo con el que conquistó la MLS Cup en días pasados, develará en persona esta gigantesca figura hecha en su honor en la nación asiática, en la que de igual manera estará en las ciudades de Hydebarad y Mumbai.

¡IMPRESIONANTE!



En Calcuta, India, ya está lista la estatua de Messi, en la misma calle que la de Maradona.

La inaugurará el astro argentino esta semana, en su visita a la ciudad. pic.twitter.com/WhKqVLhBvM — Periodistán (@periodistan_) December 9, 2025

El esperado momento ocurrirá en el Salt Lake Stadium de Calcuta, donde se espera que 70,00 aficionados le den un gran recibimiento a Lionel Messi, quien se perfila para disputar el Mundial 2026 el próximo verano con la selección de Argentina.

Las actividades de Lionel Messi en su visita a India

La construcción de la estatua en honor a Lionel Messi duró más de un mes y estará cerca de la del también argentino Diego Armando Maradona, expuesta también en la ciudad de Calcuta.

Pero la inauguración de su estatua no será el único evento que Lionel Messi en su visita a India, pues la prensa local también anunció la recreación de la casa del futbolista en Miami, lugar en el que se representará al exBarcelona en un trono.

El campeón mundial en Qatar 2022 también estará en el partido Hyderabad GOAT Cup, el cual se llevará a cabo en el Estadio Internacional Rajiv Gandhi, duelo de famosos en formato de siete contra siete.

Lionel Messi también estará en un desfile de moda con Rodrigo De Paul y Luis Suárez, sus compañeros en el Inter Miami. Para cerrar, el astro argentino tendrá un encuentro con Narendra Modi, primer ministro de India.

EVG