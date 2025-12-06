¡OTRO RÉCORD PARA EL GOAT! Lionel Messi es el futbolista con más títulos del mundo y estos son TODOS sus trofeos

Lionel Messi conquistó la MLS Cup con el Inter Miami tras vencer en la final al Vancouver Whitecaps y el astro argentino sigue aumentando su historia en el futbol profesional al ser el jugador con más títulos, llegando a 48 conquistas a lo largo de su carrera.

Además, Lionel Messi vivió un emotivo momento al jugar su último partido al lado de Sergio Busquets y Jordi Alba, dos de los jugadores que lo acompañaron en su histórico paso por el FC Barcelona, y después de esta final los dos españoles colgarán los botines.

Este es el cuarto trofeo que Messi consigue con el Inter Miami. Desde que llegó a la liga de Estados Unidos, el delantero argentino generó muchísima emoción entre la afición del país vecino, pues tendrían la oportunidad de ver a uno de los mejores jugadores del mundo en vivo.

Lionel Messi adds 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 trophy to his legendary career 🐐 pic.twitter.com/iIrTPAlftd — B/R Football (@brfootball) December 6, 2025

Estos son los 48 títulos de Lionel Messi en su carrera profesional

Lionel Messi consiguió su trofeo número 48 con la camiseta del Inter Miami y el argentino aún tiene contrato con el equipo de la MLS hasta 2028, así que tendrá la oportunidad para seguir sumando conquistas a su vitrina personal y en una de esas llegar a 50 títulos como futbolista profesional.

Todos los títulos de Lionel Messi

1 MLS Cup

1 Leagues Cup

1 MLS Supporters Shield

1 Eastern Conference

10 LaLiga española

8 Supercopas del Rey

7 Copas del Rey

4 Champions League

3 UEFA Super Cup

3 Mundiales de Clubes

2 Ligue 1

2 Copa América

1 Copa del Mundo

1 Finalissima

1 Medalla de oro de los Juegos Olímpicos

1 Copa del Mundo Sub-20

1 Trophée des Champions

Para el 2026, la primera oportunidad que tendrá Lionel Messi y el Inter Miami para sumar un título más será en la Concacaf Champions Cup, torneo en el que han llegado hasta la fase de eliminación, pero quedándose en el camino por el título. Ahora, junto al Seattle Sounders y el LA Galaxy, serán los representantes de la MLS.

Lionel Messi lifts the MLS Cup for Inter Miami 🥳



(via @MLS)pic.twitter.com/pjWbDSo4C8 — B/R Football (@brfootball) December 6, 2025

Lionel Messi ya piensa en el Mundial 2026 con Argentina

Lionel Messi ganó la MLS Cup con el Inter Miami, pero el delantero argentino ya se prepara para disputar su última Copa del Mundo con Argentina el próximo año, torneo en el que serán el equipo a vencer.

La Albiceleste llega como campeón, con una gran generación de jugadores y con ganas de conseguir el bicampeonato en el torneo de la FIFA, aunque no será nada sencillo, pues enfrente de ellos tienen equipos como España y Portugal que también pelearán por llevarse el trofeo.

Tanto para Messi como para Cristiano Ronaldo será el último baile y podría terminar como cuento de hadas, ya que en caso de que sus selecciones terminen primeras de su grupo, los dos goats podrían enfrentarse en los cuartos de final del Mundial 2026.

DCO