Mundial 2026: ¿Cuándo y contra quién debutan Argentina y Lionel Messi en el torneo?

Lionel Messi y Argentina comenzarán ante Argelia su camino en el Mundial 2026.

Argelia será el rival ante el cual la Argentina de Lionel Messi estrene la defensa de su título en el Mundial 2026, en encuentro correspondiente al Grupo J, a celebrarse el 16 de junio, cinco días después de que México y Sudáfrica inauguren la competencia.

La Albiceleste debutará contra el equipo africano en la primera Copa del Mundo que se realice en tres países (Estados Unidos, México y Canadá), edición en la que los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán ser los primeros en ganar dos títulos del orbe consecutivos para su país.

#FIFAWorldCup 🏆 Así quedó conformado el Grupo J, donde la Selección Argentina iniciará su sueño hacia la cuarta ⭐#VamosArgentina 🇦🇷 pic.twitter.com/YblUKvJmLA — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 5, 2025

Austria, que no asistía a un Mundial desde la justa de Francia 1998, y la debutante Jordania serán los otros contrincantes ante los cuales se medirán Argentina y Lionel Messi en la primera ronda del Mundial 2026.

Calendario de Argentina en el Mundial 2026

Argentina vs Argelia (Martes 16 de junio)

Argentina vs Austria (Lunes 22 de junio)

Jordania vs Argentina (Sábado 27 de junio)

Argentina ve ganables sus tres juegos en fase de grupos del Mundial 2026

Nicolás Tagliafico, defensa del Olympique de Lyon, no quiso asegurar que a Argentina le tocó un sector accesible en el Mundial 2026, pero sí afirmó que los encuentros contra Argelia, Austria y Jordania son ganables.

“Accesible no hay nada, pero son tres rivales ganables”, expresó el lateral Nicolás Tagliafico, uno de los pilares de la defensa argentina, al reaccionar al sorteo en sus redes sociales.

#FIFAWorldCup 🏆 Lionel Scaloni 🗣️: "Conozco al entrenador de Argelia, Vladimir Petković, lo tuve en la Lazio y es un gran técnico. Argelia es una buena selección que tiene grandes jugadores, y un semillero muy grande que nutre a otros países". — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 5, 2025

“No podemos quejarnos”, opinó por su parte el director técnico Lionel Scaloni, aunque advirtió que “no hay rivales fáciles”.

“Tenemos experiencia del anterior Mundial, en el que el equipo más accesible (del grupo) nos ganó”, recordó el entrenador en referencia a la derrota 2-1 ante Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022, que luego terminarían conquistando los argentinos.

“Hay que afrontar todos los equipos como se fuera el último”, remarcó Lionel Scaloni, quien está al frente de la Albiceleste desde el 2018.

EVG